Pumas UNAM golpeó el tablero en el mercado de invierno del futbol mexicano y contrató a uno de los futbolistas mexicanos de mayor proyección de la actualidad: el guardameta Alex Padilla, que llega luego de una buena experiencia en el Athletic Club de Bilbao de la Liga Española, donde era muy querido.

El portero, nacido en España pero naturalizado mexicano también por voluntad propia, vivirá su primer paso fuera de su país natal y lo hará ni más ni menos que en México, donde fichó por los ‘Universitarios’, que fueron el equipo que más interés demostró en su contratación y que le prometió minutos y confianza.

De esta manera, en las primeras horas del martes el portero pisó suelo nacional y platicó con la prensa local, dando sus primeras palabras como jugador de Pumas. Las primeras impresiones fueron muy gratas, con un mensaje de agradecimiento a la institución que se fijó en él y le dio esta posibilidad de continuar su carrera en un club importante.

“Para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo”, expresó Alex Padilla en su arribo al aeropuerto, donde se lo observó muy feliz de aterrizar en el territorio de su ‘segundo país’ para jugar en la Liga MX por primera vez.

El guardameta fue consultado sobre si la Selección Mexicana fue un factor a considerar en la elección del club, pero aseguró que su prioridad es Pumas UNAM y que el resto luego llegará si realiza bien las cosas. “Primeramente vengo a hacer mi trabajo que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, así que tengo que seguir en la misma línea”, sostuvo con convicción la flamante incorporación del equipo que seguirá conduciendo el argentino Gustavo Lema.

Por último, reveló que en España le dieron el visto bueno por la popularidad internacional que tiene la institución y que no dudó en sumarse a las filas auriazules. “Allí sólo hay buenas palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y pues aquí estoy hoy”, concluyó Alex Padilla en un breve intercambio mediático, antes de dirigirse al complejo de los ‘Felinos’.