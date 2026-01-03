Es tendencia:
El milagro que salvó la vida de Anthony Joshua en el fatal accidente automovilístico que sufrió

El británico terminó con heridas leves y a salvo tras un siniestro que dejó dos víctimas fatales.

Por Lucas Lescano

Anthony Joshua pudo haber sido una víctima fatal del accidente automovilístico sufrido.
© GETTY IMAGESAnthony Joshua pudo haber sido una víctima fatal del accidente automovilístico sufrido.

Tras vencer a Jake Paul, Anthony Joshua vivió uno de los momentos más duros de su vida. Luego de la pelea en Miami decidió viajar hacia África, pero un brutal accidente automovilístico le generó la perdida de dos amigos muy cercanos y el milagro de salvar su vida sin saberlo, porque uno de los asientos de los fallecidos le pertenecía a él minutos antes.

El siniestro ocurrió en Nigeria, país del cual es oriunda la madre del púgil. Joshua se encontraba allí de visita luego de su mediática pelea, pero terminó herido tras un accidente de tránsito a borde de un Lexus. Según fuentes locales y autoridades policiales, el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, una de las más transitadas del lugar.

Anthony Joshua salvó su vida de milagro

Ahora, quien brindó detalles del accidente fue el abogado del conductor de vehículo acusado de cuatro cargos. Lo que informó el letrado fue que Joshua se encontraba en el asiento delantero, pero que le pidieron que cambiara su lugar porque estaba tapando el espejo retrovisor. De esa manera, tuvo pasar a la parte de atrás y eso salvó su vida.

Entiendo que el viaje comenzó en Lagos y que inicialmente Anthony se había sentado en el asiento delantero, pero el conductor le pidió que cambiara de asiento. Hizo esto porque Anthony es un tipo grande y no podía ver bien el espejo retrovisor, así que le pidió que se moviera y se sentó detrás del conductor. Por lo que tengo entendido, Latif estaba delante y luego cambió de asiento con Anthony”, informó Olalekan Abiodun al Daily Mail.

Lamentablemente, las vidas de Sina Ghami y Kevin Ayodele se perdieron, dejando un saldo fatal en el accidente. Joshua está vivo de milagro y, aunque lamentará el fallecimiento de sus amigos, lo cierto es que terminó con heridas leves que le permitieron regresar a Reino Unido a continuar con su vida lo más normal posible.

Quiénes murieron en el accidente de tránsito en el que se salvó Anthony Joshua

En síntesis

  • Anthony Joshua sobrevivió a un accidente automovilístico en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria.
  • El siniestro ocurrió tras su pelea contra Jake Paul y causó la muerte de dos amigos.
  • Sina Ghami y Kevin Ayodele fallecieron en el vehículo Lexus donde viajaba el púgil.
