Una trágica noticia sacudió este lunes al mundo del boxeo: Anthony Joshua sufrió un trágico accidente automovilístico en Nigeria y dos de las cuatro personas que viajaban en el coche fallecieron en el acto. El boxeador británico de 36 años se encontraba en el asiento de atrás del conductor y fue llevado a un hospital cercano con heridas leves.

Publicidad

Publicidad

Aunque Joshua está fuera de peligro y estable, sufrió la pérdida de dos personas de su círculo íntimo: Sina Ghami y Kevin Ayodele. El primero era su entrenador de fuerza y acondicionamiento; mientras que el segundo -conocido como Latz– no solo era el entrenador personal de Anthony, sino que también se trataba de uno de sus amigos más cercanos.

Tweet placeholder

De hecho, la última publicación de Joshua en redes sociales es una historia de Instagram de esta misma mañana jugando tenis de mesa junto a Kevin Ayodele (@healthy_mindset).

Publicidad

Publicidad

Así quedó el camión que chocó el auto en el que viajaba Anthony Joshua

El banco de fotos Getty Images cuenta con algunas imágenes del camión contra el que se estrelló el Lexus en el que iba Anthony Joshua junto a tres personas. Como se puede ver en la fotografía, el coche impactó en la parte trasera izquierda del vehículo estacionado.

El camión que chocó el coche de Anthony Joshua (GETTY IMAGES)

ver también Jake Paul quiere ir por Canelo Álvarez tras perder con Anthony Joshua

En síntesis

Anthony Joshua sufrió un accidente en Nigeria y fue hospitalizado con heridas leves.

sufrió un accidente en y fue hospitalizado con heridas leves. Murieron Sina Ghami y Kevin Ayodele , entrenadores del boxeador que viajaban en el coche.

y , entrenadores del boxeador que viajaban en el coche. El Lexus impactó contra un camión estacionado; Joshua iba en el asiento trasero.

Publicidad