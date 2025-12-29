Es tendencia:
Quiénes murieron en el accidente de tránsito en el que se salvó Anthony Joshua

Conoce la identidad de las dos personas del círculo íntimo de Joshua que perdieron la vida en Nigeria.

Por Leandro Barraza

Dos personas fallecieron en el accidente de Anthony Joshua
Dos personas fallecieron en el accidente de Anthony Joshua

Una trágica noticia sacudió este lunes al mundo del boxeo: Anthony Joshua sufrió un trágico accidente automovilístico en Nigeria y dos de las cuatro personas que viajaban en el coche fallecieron en el acto. El boxeador británico de 36 años se encontraba en el asiento de atrás del conductor y fue llevado a un hospital cercano con heridas leves.

Aunque Joshua está fuera de peligro y estable, sufrió la pérdida de dos personas de su círculo íntimo: Sina Ghami y Kevin Ayodele. El primero era su entrenador de fuerza y acondicionamiento; mientras que el segundo -conocido como Latz– no solo era el entrenador personal de Anthony, sino que también se trataba de uno de sus amigos más cercanos.

De hecho, la última publicación de Joshua en redes sociales es una historia de Instagram de esta misma mañana jugando tenis de mesa junto a Kevin Ayodele (@healthy_mindset).

Así quedó el camión que chocó el auto en el que viajaba Anthony Joshua

El banco de fotos Getty Images cuenta con algunas imágenes del camión contra el que se estrelló el Lexus en el que iba Anthony Joshua junto a tres personas. Como se puede ver en la fotografía, el coche impactó en la parte trasera izquierda del vehículo estacionado.

El camión que chocó el coche de Anthony Joshua (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Anthony Joshua sufrió un accidente en Nigeria y fue hospitalizado con heridas leves.
  • Murieron Sina Ghami y Kevin Ayodele, entrenadores del boxeador que viajaban en el coche.
  • El Lexus impactó contra un camión estacionado; Joshua iba en el asiento trasero.
