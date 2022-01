Este sábado, Francis Ngannou confirmó su predominio en la división de peso pesado de UFC con una victoria en decisión unánime defendiendo su título ante Cyril Gane, quien había llegado al Honda Center de Anaheim como el campeón interino y con muchos pronósticos a su favor para quedarse con la victoria.

Cumplida su tarea en las artes marciales mixtas, el camerunés podría darse ahora el tiempo necesario para negociar y prepararse para une pelea que viene reclamando desde hace varios meses en el mundo del boxeo, teniendo al campeón mundial de peso pesado del CMBTyson Fury como principal apuntado.

"Va a suceder. Incluso cuando UFC y yo finalizamos el contrato, la parte del box tiene que estar involucrada. No me veo a mí mismo retirándome de los deportes de combate sin boxear. Tyson Fury, Deontay Wilder. Me gustaría ponerme a prueba a ese nivel", le había dicho a TMZ Sports un mes antes de su pelea ante Gane.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para Tyson Fury, quien recogió el guante desde las redes sociales y se mostró dispuesto a aceptar el desafío. Incluso, El Rey de los Gitanos estuvo pendiente a su actuación de este sábado y felicitó al camerunés luego de consumada su victoria.

Por todo ello fue que tomó mayor relevancia una escena de la visita de Mike Tyson al camerino de Ngannou, en la que se lo pudo ver dándole algunos consejos al campeón de UFC que le servirían para poner en aprietos a Tyson Fury, especialmente al marcarle cómo debería acortarle la distancia para atacarlo.