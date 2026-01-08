George Foreman dejó de lado a Muhammad Alí y eligió al boxeador más importante: ”El mejor que he visto jamás”

La discusión por determinar quién es el mejor de la historia del boxeo será una que jamás terminará. Al tratarse de un debate basado en la subjetividad y el gusto personal, nunca se termina llegando a un punto medio en el que todos estén de acuerdo, ni siquiera con la opinión de un protagonista tan importante en la historia como lo es George Foreman, la leyenda que se expresó al respecto y de manera contundente.

El mejor de la historia para George Foreman es Joe Louis

Para el múltiple campeón del mundo, está claro que alguien como Joe Louis merece ser reconocido como el púgil más influyente de todos los tiempos. Foreman entiende que este protagonista se encargó de llevar el boxeo más allá que cualquier otra estrella del deporte.

“El mejor que he visto jamás. Nadie lo ha superado. Joe Louis fue campeón por 11 años, podría cambiar mi lista cada año, pero siempre con Joe Louis en el número 1. Fue el golpeador más duro. Liston y Lennox Lewis están allí también“, afirmó Foreman sobre Louis en distintas declaraciones a lo largo de los años.

Joe Louis fue elegido como el mejor de todos los tiempos por George Foreman. (X)

Louis es un personaje histórico dentro y fuera del cuadrilátero, porque su lucha no se detenía cuando se bajaba del ring y eso tiene un valor agregado para Foreman. Sin embargo, solo desde el aspecto deportivo y sin contar su lucha racial y social, Joe fue campeón del mundo del peso pesado a finales de la década del 30 y llegó a defender su trono en 26 ocasiones, estableciendo un récord jamás visto antes.

Foreman fue parte de la historia grande del deporte. El estadounidense, quien falleció el pasado mes de marzo a los 76 años, compartió el cuadrilátero con Muhammad Ali en lo que fue una de las rivalidades más históricas de todos los tiempos del deporte, protagonizando la mejor pelea de todos los tiempos para muchos.

En síntesis

George Foreman designó a Joe Louis como el mejor boxeador de la historia.

designó a como el mejor boxeador de la historia. Joe Louis mantuvo su título de campeón mundial por 11 años consecutivos.

mantuvo su título de consecutivos. La leyenda George Foreman falleció el pasado mes de marzo a los 76 años.

