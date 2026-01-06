La revista The Ring eligió al mejor boxeador de la historia: ”El más habilidoso”

El boxeo, así como tantos otros deportes, ha contado con innumerables exponentes que se han destacado a lo largo de su historia. Por ello, no es extraño que asiduamente surja el debate acerca de quién es el púgil que merece llevar el mote del mejor de todos los tiempos.

Así como grandes personalidades de este deporte compartieron su punto de vista al respecto, también lo hizo la revista The Ring, una publicación de referencia en el mundo boxístico que en febrero del 2022 festejó su 100 años.

Para conmemorar su centenario, la Biblia del boxeo, tal como se la conoce, elaboró un ranking en el cual eligió a los 100 mejores boxeadores de la historia basándose en los resultados de sus combates y teniendo en cuenta especialmente las contiendas entre púgiles que figuraban entre los 10 mejores de las clasificaciones de cada división que fueron elaboradas desde 1925 por la revista.

Quien encabeza esta lista, y por ende es el mejor boxeador de la historia para The Ring, es nada menos que Sugar Ray Robinson (174-19-6, 109 KO). Para fundamentarlo, la publicación señaló que el campeón de peso welter y peso mediano (x5) de The Ring, entre otros títulos, contó con una racha invicta de 40 y 91 combates, y un récord contra campeones y top 10 de más de 40 victorias.

“Rebosaba carisma y en ataque quizá haya sido el más habilidoso, y hasta Ali, Schmeling y Louis dijeron que era el mejor. Venció a los mejores, como Kid Gavilan, Sammy Angot, Fritzie Zivic, LaMotta, Jackie Wilson, Henry Armstrong, Bernard Docusen, Steve Belloise, Tommy Bell, Randy Turpin, Joey Maxim, Carl Olson, Gene Fullmer, Carmen Basilio…”, se agregó.

El Top 10 de mejores boxeadores, según The Ring

Sugar Ray Robinson Joe Louis Muhhamad Ali Tony Canzoneri Émile Griffith Floyd Mayweather Willie Pep Ezzad Charles Manny Pacquiao Archie Moore

