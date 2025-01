Tras la derrota que sufrió de manera inesperada a mediados de diciembre en el Estadio Caliente de Tijuana, Jaime Munguía está deseando regresar cuanto antes cuadrilátero para cambiar la imagen que dejó ante su gente. Para eso, el mexicano ya sabe lo que desea para el futuro y en las últimas horas lo confirmó.

La caída de Munguía ante Surace fue inesperada porque, en los papeles previos, el tijuanense era amplio favorito a quedarse con el duelo. En el sexto asalto fue sorprendido de manera letal y cazado de una forma tan contundente que no se pudo poner de pie y terminó cayendo por la vía del nocaut.

En un principio, el CMB había ordenado que la siguiente pelea que se debía llevar a cabo para encontrar al campeón interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo debía ser la que enfrentara a Munguía con el francés Christian Mbilli. Ahora, los planes parecen haber cambiado y el plan podría ser otro.

“Estamos listos para regresar, estamos listos para la revancha y vamos a darle con todo, hay Jaime Munguía para rato, a echarle ganas. Arriba Tijuana, viva México, saludos a todos”, comenzó diciendo Munguía.

Y además, agregó junto al juez de su última pelea, Juan José Ramírez: “Ahora en mi última pelea que no fue el resultado deseado, pero independientemente de cualquier cosa decirle a todos que he visto muchos comentarios negativos que por mi culpa han pasado muchas cosas con su carrera de réferi, pero decirles aquí que no es verdad, que estamos conviviendo con él, ya que gracias a él estamos con salud, estamos con bien, entonces decirles a todos que no pasa nada”.

Jaime se quiere sacar la espina de la derrota que sufrió en casa y por eso desea obtener una revancha en la que pueda demostrar la superioridad que se imagina que puede tener sobre Surace y así dejar atrás algunos fantasmas que ponen en duda su verdadera calidad sobre el ring. Dicha contienda podría llegar en la primera mitad del año.

