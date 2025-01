El mercado de pases de la Liga MX avanza a buen ritmo y las directivas trabajan a destajo para poder conformar las mejores plantillas y así cumplir con los objetivos trazados al inicio de las competencias. En este caso, el próximo viernes 10 de enero estará comenzando el Clausura 2025.

América, actual monarca del torneo de Primera División de México, y ganador de las últimas tres ediciones, buscará ir por el tetracampeonato. Sin embargo, también tiene un objetivo pendiente. Buscará cortar una racha de 9 años sin ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Para eso, los dirigentes se mueven en el mercado de pases y realizan averiguaciones. Uno de los objetivos que tienen es el de ir por un futbolista que apareció en el radar y se desempeña en el PSV Eindhoven de Países Bajos y que sería un golpe sobre la mesa su contratación.

Acorde a la información brindada por ESPN, el lateral derecho Richard Ledezma sería del agrado de las Águilas para esta ventana de transferencias. El jugador, que también puede jugar de mediocentro, nació en Phoenix, Arizona, y es de padres mexicanos. En su momento llamó la atención de la Selección Mexicana y hasta de Chivas.

Acorde al sitio especializado Transfermarkt, el jugador tiene un valor de 3 millones de euros, por lo que el cuadro azulcrema debería ofrecer al menos un cifra similar. En lo que va de la temporada 2024/25 disputó 17 partidos, 11 de ellos como titular, y marcó un gol, ante Twente el pasado diciembre.

El fanatismo de Richard Ledezma por América

Algo que tendría a favor América en todo esto es que el futbolista es aficionado del club: “Le voy al América. Algún día me gustaría jugar en México, ya sea en el América o en cualquier equipo. Si me hablan (de México) sí me gustaría, claro”. En una entrevista anterior, también agregó: “Primero quiero jugar con el primer equipo del PSV y luego si Dios quiere ir a la Premier League o a la liga española”.