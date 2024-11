Los aficionados al boxeo y aquellos que no lo son tanto se ilusionan cada vez más con una posible pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul. Desde ambas partes han mostrado buena predisposición de cara al futuro y muchas voces ya se manifestaron de manera positiva en torno a este enfrentamiento. En las últimas horas se sumó el promotor del propio Paul, quien confirmó sin ningún tipo de dudas que su representado compartirá cuadrilátero con el mexicano.

Aunque no existió un acuerdo oficial entre las partes para comenzar con negociaciones, la realidad es que todos saben que una posible pelea entre Canelo y Jake dejaría muy satisfechos a ambos rincones en cuanto a lo económico. Los seguidores del boxeo querrán ver el combate deseando que un campeón del mundo noquee a un youtuber, mientras que otra parte de los fanáticos deseará que Paul demuestre que puede vencer a cualquiera.

En ese contexto, quien tomó la palabra fue Nakisa Bidarian, quien maneja la carrera de Paul en lo deportivo, y no dudó en confirmar que el duelo entre el estadounidense y el mexicano está muy cerca de comenzar a concretarse.

La confirmación que llegó sobre la pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul

“En términos de Saúl Canelo Álvarez, estoy 1.000% seguro de que esa pelea se va a dar, ya sea este año o el próximo. Sin duda, esa pelea está en el mapa para Jake Paul. No veo ninguna razón por la cual Canelo Álvarez contra Jake Paul”, comenzó diciendo Bidarian en diálogo con talkSPORT.

Y además, agregó: “Jake ha estado peleando en peso crucero. Para esta pelea en particular contra Mike Tyson, no había forma de que Tyson fuera a bajar a peso crucero, así que Jake aceptó subir a peso pesado. Jake no planea pelear todo el tiempo en peso crucero, pues en algún punto él quiere hacer peleas emocionantes y disruptivas como pelear con Anthony Joshua o Daniel Dubois, aunque eso no está en la ruta inmediata de Jake”.

“Jake va a seguir militando en el peso crucero, y eso significa que Canelo suba de 175 a 200 libras, Y Canelo Álvarez, según entiendo, hace su vida normal en 190 libras. No hemos tenido aún conversaciones con Canelo”, cerró.