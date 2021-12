Es difícil saber cuán calificado está Jake Paul para opinar sobre boxeo. Aunque al final de cuentas, opinar opina todo el mundo. Y en palabras del youtuber, fue el mexicano Isaac Cruz quien mereció salir con las manos en alto del Staples Center este domingo, cuando enfrentó a Gervonta Davis.

Los jueces de la pelea dieron como ganador a Tank por decisión unánime, con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112. Así, el estadounidense logró estirar su marca personal a 26 victorias, sin empates ni derrotas, y retener el título mundial Regular de la división de peso ligero de la AMB.

"Pensé que Davis había perdido la pelea. No arrojó su mano izquierda. Se lastimó o lo que sea. No lanzó ni una izquierda en el final y algunos de los jueces le dieron ganadas esas rondas. No tiene ningún sentido. Él me llama payaso, pero peleó como un payaso", expresó el youtuber.

Y agregó: "Creo que es mucha gente la que está diciendo que Gervonta Davis perdió la pelea. Yo también estoy de acuerdo. Pensé que le iban a dar un empate porque firmó con Mayweather Promotions, Al Haymon y sabemos lo sucio que es el boxeo, cómo se les paga a los jueces. Por supuesto, esas rondas cerradas le serían lanzadas a Gervonta Davis".

Jake Paul estará subiendo al cuadrilátero el próximo 18 de diciembre en Anaheim, ya no para enfrentar a Tommy Fury, que se bajó de la pelea alegando problemas de salud, sino para tener revancha con Tyron Woodley.