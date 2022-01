Ya nadie puede negar la importancia que ha tenido la irrupción de Jake Paul en el mundo del boxeo, no solo porque los cinco combates que lleva realizado como profesional, todos ellos con victoria, lograron atraer gran cantidad de nuevos fanáticos a la actividad y generar ganancias multimillonarias, sino porque además acaba de convertirse en una pieza clave para gestionar el acuerdo para que tenga lugar el mejor combate de boxeo femenino de la historia, entre su protegida Amanda Serrano y la que para muchos es la mejor libra por libra de la actualidad Katie Taylor.

¿Por qué tiene entonces tantos detractores? En primer lugar porque llegó de un mundo completamente diferente, pues no se hizo popular por romperse el alma en los gimnasios sino por sus apariciones en las redes sociales. En segundo lugar porque no es del tipo de los guerreros humildes que generan simpatía, sino más bien de los bravucones capaces de provocar a quienes podrían destrozarlo en apenas un asalto. Y en tercera instancia, la más concreta, porque a decir verdad todavía no se ha enfrentado a un verdadero boxeador sino a otros influencers como él y a algunas estrellas de UFC que van de salida en los deportes de combate.

Sin que le importe demasiado lo que opinen de él, Jake Paul sigue creyendo que más pronto que tarde le será posible tener la oportunidad de enfrentar a quien hoy por hoy es considerado como el mejor peleador libra por libra del mundo: Saúl El Canelo Álvarez, quien viene de coronarse como campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano y que fue destacado por la popular reviste The Ring como el mejor boxeador de 2021.

“Otras personas piensan que no estoy listo para pelear contra Álvarez. La gente trata de poner límites a lo que es posible para ti. Eres un unicornio haciendo algo diferente... Para mí, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Sé que puedo ir tras Canelo, sé que puedo enfrentarme a él y al tipo con el que peleó la otra vez, el guerrero turco (Avni Yildirim), que renunció después de tres asaltos y no lanzó un solo golpe", comenzó diciendo en diálogo con First Take, de ESPN.

El Youtuber incluso mencionó tres características que lo hacen sobresalir ante Canelo en relación a la práctica del boxeo, aunque sembró la duda sobre si eso le alcanzaría para vencerlo. "Soy más grande que Canelo, soy más rápido que Canelo, soy más atlético que Canelo. ¿Puedo boxear mejor? Probablemente no, pero después de tres años, será una gran pelea. Dos de los nombres más importantes del boxeo se persiguen", concluyó.