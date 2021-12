Este sábado 18 de diciembre, en el combate estelar de la cartelera que JD Promotions montará en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Julio César Chávez Jr intentará retomar la senda victoriosa cuando enfrente al peruano David Zegarra, quien perdió los últimos tres combates que realizó.

El Junior también viene con una racha negativa, pues ha sido derrotado en tres de sus últimos cuatro combates, siendo tal vez la última, por ser su rival un excampeón de UFC y no un boxeador, la que le valió las mayores críticas, sumado a que le recriminaron haber empañado la despedida de su padre, pues aquel 19 de junio le dijo adiós de manera definitiva al boxeo enfrentando a Macho Camacho Jr.

En diálogo con TV Boxeo, tras una intensa sesión de entrenamiento previa a su regreso a los cuadriláteros, Julio César Chávez Jr dijo que ya no puede permitirse una derrota, pero también explicó las verdaderas razones de ese traspié ante el luchador brasileño Anderson Silva.

"Estamos entrenando bien. Estaba con un poquito de peso arriba y traía una lesión de la pelea pasada, que fue muy mala, yo pelee muy mal. Estaba enfermo para esa pelea. No hay pretextos, no sirven. Pero sí fue algo horrible porque pelee con bronquitis y no podía hacer nada. Me quedé con ese sabor de boca que no me gustó", se confesó.

Y de cara a su próximo compromiso, agregó: "Ahora estoy con más ánimos, con más ganas de boxear. Me he mantenido enfocado en el boxeo y ha sido muy difícil. Me estoy acoplando en el ring, ha habidoi alguna que otra cosa que no me ha dejado entrenar como quisiera en los últimos años, pero ahora he sido más precavido a la hora de cuidarme y prepararme".