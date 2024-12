Ya entramos en el mes de diciembre y es cuestión de días que el 2024 quede atrás, pero antes será momento de ver a algunos de los mejores boxeadores en acción para despedir a lo grande el excelente año que tuvo el pugilismo. En ese contexto, se espera con ansías el próximo día 21, ya que en esa fecha tendrá lugar la revancha entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk y fue el inglés quien empezó a calentar la historia y en este caso lo hizo analizando lo que fue el primer combate.

ver también Canelo Álvarez tuvo un encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dejó claras sus ideas

En el mes de mayo, Usyk se impuso ante un Fury que quedó disconforme con el resultado y esto lo argumentó explicando que, para él, hizo una gran pelea que tranquilamente pudo haber ganado. Por eso, su deseo de salir exitoso en la revancha es grande y eso es lo que le agrega más picante a un duelo que ya tiene todos los condimentos.

Publicidad

Publicidad

El análisis de Tyson Fury sobre la primera pelea con Oleksandr Usyk

“Nada salió mal. Fue una actuación fantástica. En el noveno asalto me pescó con un golpe, pero así es el boxeo. No creo que algo haya salido mal. Tiré 500 golpes en esa pelea, ¿cuántos golpes más querían que lanzara? ¿700 golpes? En los pesados no se hace eso. 500 golpes son muchos golpes. No tengo ninguna excusa”, comenzó analizando Fury en una entrevista con Box Nation.

Oleksandr Usyk se impuso ante Tyson Fury en la primera pelea y el misterio reina de cara a la revancha. (GETTY (IMAGES)

Y además, agregó: “Creo que hice una pelea fantástica. Me doy una calificación de 10 de 10. Creo que fue mi mejor desempeño en una pelea en los últimos seis o siete años. Mi desempeño en la segunda pelea contra Wilder fue muy bueno y eso fue hace casi cinco años, así que desde entonces, creo que iguala el nivel de desempeño que la segunda con Wilder por el boxeo. En esa segunda pelea con Wilder no hubo mucho boxeo, pues yo fui mucho más dominante que él. Así que en términos de boxeo, fue mi mejor desempeño desde la pelea con Wladimir Klitschko”.

Publicidad

Publicidad

ver también Wladimir Klitschko: la leyenda del boxeo que quiere volver del retiro a sus 48 años

De esta manera, lo que buscará demostrar Fury es que no se equivoca al analizarse en las mismas o en mejores condiciones de un Usyk que luce invencible. El combate del próximo sábado 21 de diciembre está cada vez más cerca y, sin dudas, será una de las peleas más destacadas del año si es que logra cumplir con todas las expectativas que hay detrás de ella.