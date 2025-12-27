No fue lo más contundente que tiene su repertorio, pero aún así Naoya Inoue se encargó derrotar a David Picasso en Riad, Arabia Saudita para continuar siendo campeón indiscutido supegallo. El 2025 se cerró tal como empezó, con la sensación de que no hay quien pueda vencer al Monstruo japonés, aunque su próximo rival sueña con lograrlo.

Publicidad

Publicidad

Cuándo y contra quién se espera la próxima pelea de Naoya Inoue

Inoue ha dejado en el camino a todos los que intentaron detener su invicto y esto le ha generado la posibilidad de afirmar que no parece haber nadie a su altura. Sin embargo, hay un nombre que ronda a Naoya hace tiempo y ese es el de Junto Nakatani, el compatriota del Monstruo que está decidido a terminar con el extenso reinado del monarca.

Este mismo sábado, Nakatani se presentó en la misma velada que encabezó Inoue y derrotó al mexicano Sebastián Hernández para extender su buen momento y demostrar que puede ser una complicación para Naoya. De hecho, el combate más esperado en las 122 libras ya tendría fecha confirmada.

Junto Nakatani será el próximo rival de Naoya Inoue. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Hace meses se anunció que Inoue y Nakatani se medirán el próximo 3 de mayo y ahora que ambos cumplieron con sus respectivos compromisos, todo indica que no existen excusas capaces de postergar el enfrentamiento. Sin ir más lejos, Naoya confirmó que está más que listo para afrontar este desafío, mientras que por parte de Junto se trata de una oportunidad que viene buscando hace tiempo.

Aunque para Inoue también se piensa en Jesse Rodríguez, la realidad es que Nakatani está en la lista de espera hace unos largos meses, al margen de que es el rival con el que quieren ver a Naoya. El objetivo final es ver si el Monstruo encuentra un adversario acorde a su nivel de élite o si la historia tiene el mismo final y luce invencible.

ver también ¿Cuánto dinero ganó David Picasso por perder la pelea ante Naoya Inoue?

En síntesis

Naoya Inoue venció a David Picasso en Riad para mantenerse como campeón indiscutido supergallo .

venció a David Picasso en Riad para mantenerse como . Junto Nakatani derrotó a Sebastián Hernández en la misma velada celebrada en Arabia Saudita .

derrotó a Sebastián Hernández en la misma velada celebrada en . El combate entre Inoue y Nakatani tiene como fecha confirmada el 3 de mayo.

Publicidad