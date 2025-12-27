Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó David Picasso por perder la pelea ante Naoya Inoue?

El mexicano desafió a uno de los mejores libra por libra ante los ojos del mundo y completó una jornada exitosa en el aspecto económico

Por Lucas Lescano

David Picasso recibió una millonada por enfrentar a Naoya Inoue.
© GETTY IMAGESDavid Picasso recibió una millonada por enfrentar a Naoya Inoue.

Sin dudas que pocos esperaban que tuviera un papel tan sobresaliente, pero David Picasso demostró ante Naoya Inoue que está para grandes cosas dentro del boxeo. El mexicano puso en serios problemas al campeón japonés y eso le permitió llevarse una suma millonaria de dinero a casa.

Aunque en los papeles previos sabía que tenía un gran porcentaje de salir derrotado en el duelo titular de las 122 libras, lo cierto es que Picasso demostró una gran valentía y un excelente nivel dentro del cuadrilátero. David entregó lo mejor de su repertorio en la pelea que se desarrolló en Riad y luchó hasta el final, pero terminó siendo noqueado por el asiático en el octavo asalto. Para su tranquilidad, se puede ir más que conforme con su coraje y con un dinero que jamás había visto en su carrera.

Esta es la cantidad de dinero que ganó David Picasso vs. Naoya Inoue

Por enfrentar a Inoue en Arabia Saudita, Picasso obtuvo 2 millones de dólares. Se puede confirmar que esta es, sin dudas, la bolsa más grande que obtuvo en su carrera. Apenas tiene 25 años y su buen récord de 32-1-1 le puede permitir ilusionarse con seguir obteniendo peleas importantes en el futuro del peso supergallo.

Por lo pronto, cuando nadie confiaba en él y no aparecía en el radar de los aficionados del boxeo que pensaban que sería una presa fácil para Inoue, Picasso calló muchas bocas. Lo que le resta esperar es que las promotoras confíen en él para mantenerlo en una especie de élite que le permita continuar sacando buenas ganancias de sus presentaciones.

