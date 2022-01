Este jueves 27 de enero, en el Wizink Center de Madrid, Sergio Maravilla Martínez estará realizando su cuarto combate desde que decidió salir del retiro que había anunciado luego de perder ante Miguel Cotto en 2014. Su rival de ocasión será el británico Macaulay McGowan.

En declaraciones que realizó como parte de la promoción del evento que organiza desde su propia promotora MaravillaBoxing Promotions, el argentino manifestó su deseo de volver a tener la oportunidad de pelear por un título mundial, aunque avisó también que una derrota en el camino lo llevará a tomar la decisión de despedirse definitivamente de la actividad.

Habiendo sumado desde el regreso victorias ante José Miguel Fandino, Jussi Koivula y Brian Rose; y esperando hacer lo propio com McGowan, el peleador de 46 años sorprendió al apuntar a Gennady Golovkin, campeón mundial de peso mediano de la FIB, como el peleador al que le gustaría enfrentar para buscar volver a coronarse.

“Desde que me embarqué en mi regreso, mi objetivo había sido enfrentar a Murata. La verdad es que sé que podría enfrentarme a otro peleador. Podría ser Chris Eubank Jr, o tal vez incluso Gennady Golovkin, claro está", dijo en diálogo con The Ring.

Y agregó: “Honestamente, me motiva mucho saber que puedo enfrentar a alguien como Golovkin y correr un riesgo tan alto. El hecho de que pueda ganarme esa oportunidad a mi edad, me motiva aún más. Mi vida está en riesgo en un combate con Golovkin, y eso me motiva a entrenar más duro".