Galal Yafai fue uno de los boxeadores sensación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que a causa de la pandemia de coronavirus se disputaron en 2021, colgándose la medalla de oro en la división de peso pluma. Y en MatchRoom Boxing no tardaron el tiempo para convencer al británico de convertirse en profesional.

El nacido en Birmingham tuvo una larga carrera como amateur y eso se corresponde con el deseo que siempre había tenido de ser olímpico. Incluso, al volver con las manos vacías de Río 2016, esperó cinco años para tomarse revancha en tierras niponas, es por eso que ahora su carrera profesional comenzará cuando tiene ya 29 años.

Luego de anunciar la firma de su contrato, la promotora de Eddie Hearn comunicó también que ya tiene fecha para el debut profesional de Yafai, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en una cartelera que se llevará a cabo en la Arena O2 de Londres y que contará con la transmisión de DAZN.

"El objetivo ahora es ganar un título mundial. Sé que no hay muchos que hayan ganado el oro olímpico y luego un título mundial, así que espero poder agregar mi nombre a esa lista", expresó el británico, quien si bien no tiene rival confirmado estará haciendo su debut en un combate de diez asaltos, algo que no es habitual.

"Hay algunos grandes campeones mundiales actuales en este momento. No voy a mencionar ningún nombre, pero llegará mi hora. He puesto mi mirada en estar en lo más alto. He boxeado en todo el mundo con el Equipo GB, sin duda me ha convertido en un mejor peleador. He peleado y hecho sparring con muchos estilos que me serán muy útiles en el juego profesional. Los ojos estarán puestos en mí, pero disfruto de la presión y es un momento realmente emocionante entrar en este nuevo capítulo de mi carrera", concluyó.