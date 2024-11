La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul está cada vez más cerca. La leyenda y el youtuber se verán las caras el próximo viernes 15 de noviembre y la principal expectativa está puesta en ver como va a resultar esta pelea, en la que se descubrirá si Iron Mike puede extender su legado y demostrar que a sus 58 años está intacto o si el joven Paul marca la historia del deporte al vencer a alguien que parece inmortal. En ese contexto, Tyson confesó qué fue lo que lo llevó a aceptar el desafío cuando ya no tiene más nada que probar.

La realidad es que la victoria de Tyson sobre Paul no es una garantía. Mike ya tiene 58 años, como se dijo, y se enfrentará a alguien de 27 que, si bien no tiene toda la técnica y habilidad que pudo mostrar la leyenda en su momento, se trata de alguien que ya ha tenido peleas contra exluchadores de UFC y su pegada está compuesta de un gran poder.

Es ahí que se plantea el interrogante en relación a tratar de entender qué habrá sido lo que motivó a Tyson a asumir este reto cuando no tiene nada que demostrar y encima se arriesga a dejar una imagen que nadie quiere ver si es conectado con fuerza por Paul. Aún así, Iron Mike contó lo que siente y porqué aceptó la pelea.

Mike Tyson y Jake Paul tienen todo listo para enfrentarse el próximo 15 de noviembre. (GETTY IMAGES)

La confesión de Mike Tyson sobre la pelea que aceptó vs. Jake Paul

“El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. Esto no es por razones financieras. Mi vida no va a cambiar, ni en un uno por ciento después de esta pelea. Siempre podré vivir de esta manera y lo hago solo porque quiero ponerme a prueba”, empezó explicando Tyson.

Y además, agregó: “El boxeo ha cambiado tremendamente y quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también. Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo. Adelante y no estoy tratando de halagarme, pero, ¿quién más podría hacer esto? Nadie”.

¿Cuándo y dónde pelean Mike Tyson y Jake Paul?

Tyson y Paul se enfrentarán el próximo viernes 15 de noviembre en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, por lo que se espera una gran concurrencia de público a un evento que promete ser emocionante, porque es cierto que las exhibiciones vienen siendo aburridas, pero las peleas de Jake se caracterizan por tener acción constante de principio a fin.