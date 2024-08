La leyenda y el youtuber se volvieron a encontrar en una conferencia de prensa picante en New York.

Mike Tyson y Jake Paul se iban a enfrentar el sábado 20 de julio, pero por unos inconvenientes de salud que presentó la leyenda de 58 años el enfrentamiento quedó pospuesto con fecha para el 15 de noviembre. De esta manera, los estadounidenses tuvieron una conferencia de prensa en la que se volvieron a encontrar después de algunas semanas y se dijeron cosas fuertes.

ver también Canelo Álvarez reveló quien fue el rival que más duro le pegó y la pelea más difícil que tuvo

Para empezar, Tyson aclaró públicamente que es lo que había sucedido, los motivos por los cuales se había bajado del duelo en el mes de julio y no se mostró para nada respetuoso con el youtuber. Justamente, Paul dio la nota, ya que en medio de la conferencia quiso cambiar una regla no menor como lo es la duración de los asaltos.

“Tuve un pequeño contratiempo. Me enfermé, pero me siento bien y estoy listo. Él pudo haber estado en el ring con personas que tenían las mismas intenciones, pero no hizo eso. En cuanto atrape a este tipo, se acabará. Va a salir corriendo. Saldrá corriendo como un ladrón”, contó Mike sobre lo que pasó para quedar fuera de la primera lucha pautada y además advirtió a Paul.

Jake Paul quiere que la pelea vs. Mike Tyson tenga más rounds

El combate está pautado a ocho vueltas de 2 minutos cada una, pero Paul desea que la extensión total sea de 10 rounds de 3 minutos cada uno. Así lo manifestó el youtuber y enseguida recibió la negativa por parte de Tyson, quien alega que ocho asaltos son más que suficiente para el espectáculo que quieren brindar.

La leyenda y el youtuber estuvieron cara a cara una vez más. (GETTY IMAGES)

“¿Quieres 10 de tres? Eso es lo que pasa. Todos hablan. Yo haré lo que sea”, soltó Paul intentando agregar asaltos al combate. A lo que Tyson respondió negando con mucha tranquilidad: “Debería tener mucho cuidado”.

Publicidad

Publicidad

ver también Gennady Golovkin puede volver del retiro vs. Terence Crawford, cansado de esperar a Canelo Álvarez

“Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda. No me importa una mierda nada más. Mike Tyson es el que quiso hacer una pelea profesional. Va a quedar noqueado en un récord real”, cerró Paul de manera desafiante.