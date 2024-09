Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se dieron cita desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el T-Mobile Arena de Nevada, ciudad de Estados Unidos. Allí, el mexicano se presentó para defender sus títulos mundiales de peso supermediano CMB, AMB y OMB.

ver también La reacción de Canelo Álvarez al error de Camila Fernández durante el himno de México

Sin embargo, más allá de la pelea, una cuestión que generó muchos comentarios en redes sociales, sobre todo en ‘X’, ex Twitter, fue el ingreso de los boxeadores. En el caso de el puertorriqueño, entró al ring acompañado del cantante y compositor Arcángel.

Publicidad

Publicidad

A raíz de un problema de sonido, la voz del artista no se escuchaba con claridad y se perdía entre los gritos del público presentes. Los comentarios no se hicieron esperar. “No se le entiende una palabra al Arcángel“, fue una de las publicaciones que se vieron.

“Que pedo con micrófono de Arcángel”. Otros fueron más analistas sobre lo que pasó: “Arcangel desfasado con muchísimo autotune y playback vs fuerza regida totalmente en vivo sin autotune hasta para eso hay niveles” o “Y Arcangel haciendo playback que vergüenza”.

Publicidad

Publicidad

ver también El golpe ilegal que Canelo Álvarez le propinó a Edgar Berlanga y que debió ser advertido por el juez Harvey Dock

¿Cómo llegaron Canelo Álvarez y Edgar Berlanda a la pelea?

En el caso del nacido en Guadalajara, su récord es de 61 victorias (39 por KO), 2 derrotas y 2 empates, y se ha establecido en amo y señor en las peleas de su división. Del otro lado, Berlanga está invicto con 22 peleas (17 por KO), por lo que ambos tienen cosas en juego.