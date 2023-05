Saúl Álvarez no ha parado de desarrollar todo tipo de peleas para ser una de las grandes caras del boxeo luego de haber unificado los Títulos Mundiales Supermedianos AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Sin embargo, el mexicano no ha logrado poder superar a Julio César Chávez, uno de los grandes boxeadores de la historia.

El peleador de Guadalajara ha estado siempre en el medio de la polémica por la forma en la que terminaba de ganar sus peleas. No es para menos, ya que a lo largo de toda su trayectoria el tapatío siempre ganó por puntos ante enormes rivales, como sucedió en el primer enfrentamiento contra Gennady Golovkin donde uno de los jueces lo vieron ganar por amplio margen.

¿Qué le falta a Canelo Álvarez para superar a Julio César Chávez?

A pesar de esto, Saúl Álvarez siempre estuvo en la elite del boxeo y nadie lo puede negar. Subir a las 175 para noquear a un histórico peleador como Sergey Kovalev es meritorio a pesar de que el ruso no estaba en su mejor momento. Sin embargo, al peleador de Eddy Reynoso no le alcanza para superar a Julio César Chávez.

Si comparamos los récords, el nacido en Obregón lo supera ampliamente, pero muchos de los rivales que son desconocidos y con un récord que deja mucho que dear. Por su parte, Canelo enfrentó probes boxeadores, pero aparecen más los campeones con un interesante palmares. A pesar de esto, al peleador de Guadalajara le falta sufrir y demostrar, en una pelea complicada, que él puede salir con la mano en alto.

A su vez, tiene la posibilidad de enfrentar en su prime a grandes peleadores como David Benavidez, David Morrell o Dmitry Bivol en una revancha. Los tres pueden hacerle daño y Saúl Álvarez puede encontrar allí, en el riesgo por exponer su cinturón, el peldaño que lo coloque como el mejor peleador de la historia de México.