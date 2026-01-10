Quién pelea HOY sábado 10 de enero de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El boxeo está dispuesto a superar, en 2026, lo hecho en 2025, por lo que comienza el año con una pelea que puede terminar siendo muy importante en el futuro. En acción estará uno de los protagonistas más importantes para Latinoamérica, ya que Subriel Matías (23-2) se subirá al cuadrilátero con el objetivo principal de continuar en el camino de consolidarse como una figura del deporte.

Publicidad

Publicidad

Matías se medirá con Dalton Smith (18-0) en un combate que tendrá en juego el cinturón CMB del peso superligero. El puertorriqueño, quien tiene en su poder la corona de las 140 libras, expondrá el reinado ante el británico en el Barclays Center de Brooklyn. Los ojos del mundo estarán posados sobre esta contienda, por lo que implica.

Para Matías se trata de la posibilidad de confirmar que está para grandes cosas en una división plagada de estrellas y de aspirantes peligrosos, mientras que Dalton tiene la misión de amagar la fiesta del boricua y dar un golpe en la mesa que pocos lo creen que capaz de ver. El combate promete ser intenso, porque ambos tienen mucho por ganar.

El inicio de la jornada que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante PPV.COM de manera exclusiva y única.

Publicidad

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 10 de enero: