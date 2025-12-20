Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 20 de diciembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Sandor Martin será la figura más importante del sábado de box.
© GETTY IMAGESSandor Martin será la figura más importante del sábado de box.

El año del boxeo está cada vez más cerca de despedirse oficialmente. El 2025 ha entregado grandes espectáculo a lo largo de toda su duración y este sábado 20 de diciembre no será la excepción. En uno de los estadios más importantes de Europa y con un protagonista de primer nivel, el show parece asegurado.

Sandor Martin será el principal atractivo de la acción del día. El español se medirá ante Yanis Kurylenko en un duelo importante de los superligeros, porque ambos parecen alejados del foco principal de la división, pero lo cierto es que no pierden el foco en conseguir una importante victoria que les permita dar un golpe sobre la mesa y buscar mejores oportunidades en lo que viene.

El inicio de la velada que se llevará a cabo en el Nuevo San Mamés de Bilbao, España está previsto para las 11:30hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante DAZN de manera exclusiva y única.

Todo esto servirá como previa de lo que sucederá el próximo sábado, el último oficialmente de 2025, en el que aparecerá en escena uno de los campeones más dominantes de la actualidad, Naoya Inoue. El japonés se enfrentará al mexicano David Picasso en una contienda en la que expondrá su trono unificado de los supergallo, con la expectativa de que obtenga una victoria contundente ante un prospecto nacional más que interesante.

Las peleas más destacadas de este sábado 20 de diciembre:

  • Alex Rovira vs. Gabriel Carballo | Peso superligero
  • Erlantz Tejada vs. Roberto D’Alessandro | Peso wélter
  • Ethan Jiménez vs. José Hernández | Peso wélter
  • Ricar Urrutia vs. Emmanuel Guerrero | Peso superligero
  • Sandor Martín vs. Yevhen Kurylenko | Peso superligero
lucas lescano
Lucas Lescano
