Club América

La única manera por la que el Club América podría despedir a André Jardine

André Jardine sólo se iría del Club América si no da resultados en esta competencia.

Por Marilyn Rebollo

Qué podría hacer que América despidiera a André Jardine
© Azael Rodriguez/Getty ImagesQué podría hacer que América despidiera a André Jardine

En los últimos días se ha dado a conocer la supuesta salida de André Jardine y es que los resultados que ha tenido el Club América no son los que siempre venía mostrando. Y parece que la directiva al cumplirle los refuerzos en este torneo, aún cuando hubo diferencias, esperan que cumpla con los objetivos, pero quizá ese no es el verdadero plan de la institución.

De acuerdo con ESPN, Diego Ramírez se alejó un poco del equipo porque no estaba de acuerdo con ciertas decisiones que estaba tomando el estratega, pero dentro del club prefirieron darle el beneficio de la duda al técnico brasileño, fue por esta razón que por ahora ya no estará en el equipo, pero que supuestamente regresaría en otra administración.

¿Por qué podrían despedir a André Jardine?

Es por esta razón que la misma fuente también reveló cuál sería la única forma en la que el equipo tomaría la decisión de salir. Y es que el tricampeonato le dio mucho margen a Jardine, incluso cuando quiso irse a Botafogo y al final se decidió por el proyecto que le plantearon, pero principalmente no sería por lo que pase en la Liga MX.

Como se sabe, uno de los problemas que más ha tenido o que se le ha negado a Jardine es la posibilidad de ganar un torneo internacional. En aquella ocasión cuando decidió quedarse y no ir a Brasil fue porque estaban peleando en la Concacaf Champions Cup con la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes algo que quería.

De esta manera, la fuente menciona que es precisamente la eliminación de la Concachampions lo que podría hacer que el Club América lo despidiera, por el momento los resultados que dejó por el momento no son suficientes para hacerlo, pero igual si de nueva cuenta lo dejan fuera en la Liguilla, se pondrían las cartas sobre la mesa.

La razón por la que la directiva de América mira con preocupación el trabajo de André Jardine

En síntesis

  • André Jardine podría ser despedido del Club América si queda eliminado de la Concachampions.
  • Diego Ramírez se alejó de la institución por desacuerdos con decisiones tomadas por el estratega.
  • La directiva prioriza el torneo internacional y el Mundial de Clubes tras ganar el tricampeonato.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
