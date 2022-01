Este sábado, en el Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Robson Conceicao regresó a los cuadriláteros tras la derrota del año pasado ante Oscar Valdez que lo dejó con la sangre en el ojo, no solo por perder su invicto y la posibilidad de conquistar el título mundial de peso súper pluma del CMB; sino además por considerar, como muchos fanáticos y especialistas, que el fallo de ese combate había sido injusto.

El brasileño volvió a hacer gala de su estilismo ante un duro oponente como Xavier Martínez, quien llegó a Tulsa invicto en 17 combates, sin empates y habiendo ganado 11 de ellos por nocaut; y que incluso consiguió ponerlo en problemas con la potencia de su pegada en diferentes pasajes de la pelea.

Pero Conceicao fue creciendo round a round, con muy buen movimiento de piernas y una sucesión de golpes rectos con el jab que fue haciendo mella en el rostro de su oponente, para terminar cerrando con autoridad y no dejó dudas en los jueces, que lo vieron ganar con una decisión unánime indiscutible.

Feliz por retomar la senda victoriosa, el brasileño dejó claro de todos modos que no se ha quitado a Oscar Valdez de la cabeza y exigió tener revancha. “Aprendí mucho de esa derrota de Oscar Valdez, y por eso pude dedicarme. No me desanimé por lo que sucedió esa noche. Sé quién soy y sabía que si me esforzaba, podría tener este tipo de actuación. Pero mi mente está puesta en Valdez, y definitivamente quiero esa oportunidad", comenzó diciendo a las cámaras de Top Rank.

Y agregó: “Para ser honesto, creo que Xavier Martínez golpea más fuerte que Oscar Valdez. Sentí sus golpes, pero sé que este es el tipo de pelea que necesitaba para prepararme porque soy un peleador de nivel de campeón mundial. Y definitivamente quiero a Oscar Valdez".