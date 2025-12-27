Sigue la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
El Monstruo será el gran animador de la última función importante del año del boxeo.
¿Cuánto dinero ganará Naoya Inoue vs. David Picasso?
Por su última presentación del año, el japonés se llevará cerca de 20 millones de dólares.
¿A qué hora subirán Naoya Inoue y David Picasso al cuadrilátero?
Está previsto que el ingreso del japonés y del mexicano al ring sea alrededor de las 07:00hs del Centro de México, pero todo se irá manejando acorde a lo que suceda previamente con los duelos que le darán color a la jornada.
¿A qué hora comienza la velada de Naoya Inoue vs. Naoya Inoue?
Aquí te dejamos la guía de horarios con el inicio de la acción para que no te pierdas de nada.
- México: 03:00hs
- Colombia – Perú: 04:00hs
- Chile – Estados Unidos: 05:00hs
- Argentina: 06:00hs
- España: 09:00hs
¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante DAZN desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la velada en Riad, Arabia Saudita
Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en Medio Oriente.
- Reito Tsutsumi vs. Leobardo Quintana | Peso supergallo
- Taiga Imanaga vs. Armando Martínez | Peso superpluma
- James Dickens vs. Hayato Tsutsumi | Peso superpluma
- Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji | Peso supermosca
- Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández | Peso supergallo
- Naoya Inoue vs. David Picasso | Peso supergallo
Bienvenidos a la velada de Naoya Inoue vs. David Picasso
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de uno de los mejores libra por libra del presente. Aquí no te perderás de nada.