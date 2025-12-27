Sigue la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

02:30hs ¿A qué hora subirán Naoya Inoue y David Picasso al cuadrilátero?

Está previsto que el ingreso del japonés y del mexicano al ring sea alrededor de las 07:00hs del Centro de México, pero todo se irá manejando acorde a lo que suceda previamente con los duelos que le darán color a la jornada.