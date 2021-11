En más de una ocasión Terence Crawford se ha encargado de aclarar que si todavía no tuvo lugar el combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso wélter ante Errol Spence no ha sido porque él no haya querido. Entonces, no le quedó más opción que buscar caminos alternativos para demostrar por qué es el mejor de las 147 libras.

Entiende que una buena opción fue exponer su título mundial de la Organización de Boxeo ante Shawn Porter, en un combate que tendrá lugar este sábado 20 de noviembre en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas. Y esto tiene que ver con que Porter ya fue rival de Spence y derrotado por este en una ajustada decisión dividida de los jueces.

Así las cosas, Bud cree que si no deja dudas ante el excampeón mundial del CMB, tampoco habrá dudas sobre su superioridad absoluta en la división. "Siento que Porter se quedó atrapado en los medios. Todos dijeron: 'Oh, deberías pelear contra Terence'. Siento que en PBC lo estaban usando como un trampolín para ver cómo nos va en la pelea con Shawn, comparándome con cómo le fue a Errol Spence contra él" ,dijo en rueda de prensa.

"He estado pidiendo estos mejores pesos welter desde que llegué a la división. Realmente no había nada más que pudiera hacer. Solo teníamos que esperar nuestro momento, ser pacientes", expresó el peleador que viene de ser campeón mundial indiscutible en la división de peso súper ligero.

Terence Crawford viene de realizar la cuarta defensa exitosa de su título mundial de peso wélter de la OMB con un nocaut técnico en el cuarto asalto ante el también excampeón mundial de la división Kell Brook, el 22 de agosto de 2020 en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas.