De a poco se va caldeando el clima para la revancha tan esperada que tendrán Manny Pacquiao y Floyd Mayweather el próximo 19 de septiembre en Las Vegas. Las leyendas volverán a compartir el cuadrilátero y ambos dejaron palabras más que interesantes: The Money aseguró el final de la contienda y Pacman confirmó lo que busca con la nueva contienda.

En 2015, Mayweather se quedó con la victoria sin demasiados sobresaltos. Floyd lució mucho más contundente que su rival y no tuvo que trabajar demasiado para convencer a los jueces de que debía bajar del cuadrilátero con la mano en alto. En ese sentido, The Money afirma que se repetirá el desenlace que el mundo presenció hace más de 10 años.

Mayweather y Pacquiao: la victoria es el único final posible

“Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado”, comentó Mayweather en Netflix de manera breve, pero contundente al referirse a lo que pueden esperar los aficionados del deporte de un segundo capítulo de una de las historias más atrapantes del boxeo.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se medirán nuevamente el 19 de septiembre. (GETTY IMAGES)

Por su parte, Pacquiao expresó que está dispuesto a romper el 50-0 de Mayweather con una victoria emblemática: “Quiero que Floyd viva con la única derrota en su récord profesional. Y que siempre recuerde quién se la dio. Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más grande en la historia del boxeo”, dijo Pacquiao en el comunicado que emitió la plataforma.

Y su vez, agregó: “Los aficionados han esperado lo suficiente: merecen esta revancha, y ahora será aún más grande al transmitirse en vivo a nivel mundial por Netflix. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos en todo el mundo y a llevar gloria a Filipinas”.

El mundo estará pendiente a que no exista ningún tipo de cancelación inesperada del duelo. Al haber sido confirmado por The Ring y Netflix, todo lleva a pensar que se concretará y los espectadores tendrán la revancha que tanto desean, aunque mientras tanto deberán quedar sujetos al paso del tiempo y las próximas veladas capaz de apaciguar la ansiedad de volver a tener a las dos leyendas sobre el mismo ring.

En síntesis