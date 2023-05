El pasado seis de mayo, Saúl Álvarez pudo superar sin problemas a John Ryder para defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Supermediano. Por otra parte, luego de la pelea, el británico habló de la posibilidad de llevar adelante una pelea contra uno de los peleadores más complicados de las 160 libras.

El combate que llevó adelante el peleador mexicano dejó muchas dudas, ya que no pudo ganar por la vía rápida. Quien quedó bien parado para su futuro en el boxeo es sin duda el excampeón del mundo de las 168 libras debido a que resistió y logró impactar varios golpes sobre el rostro del boxeador de Eddy Reysnoso.

Por otra parte, de cara a su futuro, el británico habló que le gustaría enfrentar a Gennady Golovkin, quien acaba de finalizar su contrato con Eddie Hearn. “Él (Eddie Hearn) me lo mencionó. Golovkin es una leyenda. He sido un gran admirador de Golovkin durante los últimos diez años. Lo mismo con Canelo. Me gustaría pensar que iría conmigo ganando y alejándome con la mano levantada. Démosle respeto al hombre”, comentó según lo informado por Mundo Deportivo.

A su vez, el peleador de Gran Bretaña se rindió ante Gennady Golovkin al marcar toda la carrera que ha llevado adelante. Además, afirmó que es uno de los grandes peladores que tuvo la última década del boxeo profesional.

“Ha sido un servidor del deporte a lo largo de los años. Ha tomado lo áspero con lo suave. Siento que fue juzgado duramente en la primera con Canelo (pelea en 2017). Ha sido un gran peleador a lo largo de los años, pero quiero pelear contra los mejores y ponerme a prueba contra él. Entonces, le daré el respeto que se merece, pero yendo al ring contra él, lo daré todo”, finalizó John Ryder.