Julio César Chávez Jr no ha tenido un año fácil. La única pelea que realizó, el 19 de junio en la velada en que su padre le dijo adiós de manera definitiva al boxeo, perdió ante el excampeón de UFC Anderson Silva. Luego le siguió un enfrentamiento familiar y una internación en una clínica de rehabilitación por sus adicciones.

Pero nada de aquello lo detuvo en el deseo de recomponer una carrera a la que ya le fueron quedando muy lejos los tiempos de campeón mundial de peso mediano del CMB. Y por ello estará regresando a los cuadriláteros este sábado 18 de diciembre, en Sinaloa, para enfrentar a David Zegarra.

Pero en la previa de la pelea, otro excampeón mundial mexicano como Lupe Pintor criticó con dureza al Junior por esa insistencia. "No sirve. Verdaderamente no sirve para esto. Nunca le vi cualidades. Nada que ver con el papá, que fue un fuera de serie", dijo en una entrevista concedida a Izquierdazo.

Y agregó: "Me da pena hablar de esa gente porque esos jóvenes, él en especial, ya no tiene nada que hacer en el boxeo. Solo dar tristeza y pena y ensuciar el nombre del papá. No tiene ningún sentido que él ande ahí ensuciando el nombre de su padre, que fue para mí el mejor boxeador que ha nacido en México”.

Desde la derrota que sufrió ante Canelo Álvarez en mayo de 2017, el último que lo tuvo como protagonista de una megacartelera, Chávez Jr acumula tres derrotas, ante Daniel Jacobs, Mario Cazares y Anderson Silva; y dos victorias, ante Evert Bravo y Jayson Minda.