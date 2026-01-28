Este miércoles se define todo en la UEFA Champions League 2025-2026. Los últimos encuentros de la fase de grupos determinarán qué equipos avanzan directamente a octavos de final, quiénes jugarán los playoffs y cuáles quedarán eliminados de la competición.
Desde las 14:00 hs de la CDMX, se disputarán todos los partidos clave. Uno de los encuentros más destacados será el del FC Barcelona, que recibirá al Copenhague en el Spotify Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick necesita sumar de a tres para asegurarse la clasificación directa y evitar los playoffs.
Los dirigidos por Flick llegan motivados tras su victoria en la jornada anterior por 4-2 ante Slavia Praga. Ahora buscarán repetir lo mismo ante un rival complicado, para sellar su pase a octavos sin depender de otros resultados.
La visita tiene en sus manos la posibilidad de clasificar a los playoffs y dará todo en busca de un batacazo ante uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad. Copenhague deberá mostrar su mejor versión para tener alguna esperanza de seguir en la competición.
Alineaciones de FC Barcelona para recibir a Copenhague
- Joan Garcia
- Balde
- Gerard Martín
- Cubarsí
- Koundé
- Eric Garcia
- Dani Olmo
- Fermín
- Raphinha
- Lewandowski
- Lamine Yamal
Alineación de Copenhague para visitar a Barcelona
- Kotarski
- Marcos López
- Gabriel Pereira
- Suzuki
- Meling
- Madsen
- Clem
- Achouri
- Jordan Larsson
- Elyounoussi
- Dadason
En síntesis
- El FC Barcelona enfrenta al Copenhague hoy a las 14:00 hs en el Spotify Camp Nou.
- El equipo de Hansi Flick venció al Slavia Praga por 4-2 en su jornada previa.
- Robert Lewandowski y Lamine Yamal integran la alineación confirmada para este duelo de Champions League.