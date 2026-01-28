Este miércoles se define todo en la UEFA Champions League 2025-2026. Los últimos encuentros de la fase de grupos determinarán qué equipos avanzan directamente a octavos de final, quiénes jugarán los playoffs y cuáles quedarán eliminados de la competición.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, se disputarán todos los partidos clave. Uno de los encuentros más destacados será el del FC Barcelona, que recibirá al Copenhague en el Spotify Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick necesita sumar de a tres para asegurarse la clasificación directa y evitar los playoffs.

Los dirigidos por Flick llegan motivados tras su victoria en la jornada anterior por 4-2 ante Slavia Praga. Ahora buscarán repetir lo mismo ante un rival complicado, para sellar su pase a octavos sin depender de otros resultados.

La visita tiene en sus manos la posibilidad de clasificar a los playoffs y dará todo en busca de un batacazo ante uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad. Copenhague deberá mostrar su mejor versión para tener alguna esperanza de seguir en la competición.

Alineaciones de FC Barcelona para recibir a Copenhague

Joan Garcia

Balde

Gerard Martín

Cubarsí

Koundé

Eric Garcia

Dani Olmo

Fermín

Raphinha

Lewandowski

Lamine Yamal

Alineación de Copenhague para visitar a Barcelona

Kotarski

Marcos López

Gabriel Pereira

Suzuki

Meling

Madsen

Clem

Achouri

Jordan Larsson

Elyounoussi

Dadason

En síntesis

El FC Barcelona enfrenta al Copenhague hoy a las 14:00 hs en el Spotify Camp Nou.

enfrenta al hoy a las en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick venció al Slavia Praga por 4-2 en su jornada previa.

venció al Slavia Praga por en su jornada previa. Robert Lewandowski y Lamine Yamal integran la alineación confirmada para este duelo de Champions League.

