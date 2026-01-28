Llegó la ronda decisiva para la Champions League 2025, este miércoles se jugarán los 18 partidos a la misma hora para elegir a los clubes que pasan directamente a los octavos de final, así como los que se disputarán su lugar en la ronda de Playoffs. De esta manera, el Manchester City tendría varios destinos si pierde, gana o empata ante el Galatasaray.

El conjunto de Pep Guardiola no ha venido tan bien como lo esperaba y por el momento se encuentra en la posición 11 de la tabla general, es decir, fuera de los clasificados directos. Las cosas se le podrían complicar en este partido ante el conjunto turco porque hay varios equipos que tienen la misma cantidad de puntos y eso no beneficia.

¿Qué pasa si el Manchester City gana?

En caso de vencer llegaría a 16 puntos, actualmente tiene 13, el problema es que si quiere estar entre los primeros 8 y no irse a lo que sería el repechaje, no tendrían que ganar los equipos que están por encima de ellos, es decir, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona y Sporting de Lisboa, porque podría quedar en la misma posición de ahora.

¿Qué pasa si el City empata?

En caso de empate, la cosa se pone más difícil, porque hasta la posición 6 tienen los mismos puntos (13), si bien podría entrar, tendría que esperar a que ninguno de esos conjuntos sume nada o a lo mucho uno de ellos para poder meterse, pero tampoco deben ganar Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milan o Juventus porque lo rebasarían.

¿Qué pasa si pierde?

Definitivamente, este resultado lo dejaría en los Playoffs, porque no sumaría, el problema es que ahora podría irse más abajo en la tabla, ya que incluso su rival de este duelo, el Galatasaray y el Qarabag podrían empatarlo en puntos y el Borussia Dortmund hasta rebasarlo y dejarlo hasta el sitio 16, puesto que este sería el peor escenario.

