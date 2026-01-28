Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde con Galatasaray por la UEFA Champions League 2025-26

El Manchester City es uno de los equipos que podría quedar casi fuera de la Champions League el día de hoy.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Qué pasa si el Manchester City pierde, empata o gana vs Galatasaray
© Getty ImagesQué pasa si el Manchester City pierde, empata o gana vs Galatasaray

Llegó la ronda decisiva para la Champions League 2025, este miércoles se jugarán los 18 partidos a la misma hora para elegir a los clubes que pasan directamente a los octavos de final, así como los que se disputarán su lugar en la ronda de Playoffs. De esta manera, el Manchester City tendría varios destinos si pierde, gana o empata ante el Galatasaray.

Publicidad

El conjunto de Pep Guardiola no ha venido tan bien como lo esperaba y por el momento se encuentra en la posición 11 de la tabla general, es decir, fuera de los clasificados directos. Las cosas se le podrían complicar en este partido ante el conjunto turco porque hay varios equipos que tienen la misma cantidad de puntos y eso no beneficia.

¿Qué pasa si el Manchester City gana?

En caso de vencer llegaría a 16 puntos, actualmente tiene 13, el problema es que si quiere estar entre los primeros 8 y no irse a lo que sería el repechaje, no tendrían que ganar los equipos que están por encima de ellos, es decir, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona y Sporting de Lisboa, porque podría quedar en la misma posición de ahora.

¿Qué pasa si el City empata?

En caso de empate, la cosa se pone más difícil, porque hasta la posición 6 tienen los mismos puntos (13), si bien podría entrar, tendría que esperar a que ninguno de esos conjuntos sume nada o a lo mucho uno de ellos para poder meterse, pero tampoco deben ganar Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milan o Juventus porque lo rebasarían.

Publicidad

¿Qué pasa si pierde?

Definitivamente, este resultado lo dejaría en los Playoffs, porque no sumaría, el problema es que ahora podría irse más abajo en la tabla, ya que incluso su rival de este duelo, el Galatasaray y el Qarabag podrían empatarlo en puntos y el Borussia Dortmund hasta rebasarlo y dejarlo hasta el sitio 16, puesto que este sería el peor escenario.

Champions League: dónde ver EN VIVO la última jornada en simultáneo por TV y online

ver también

Champions League: dónde ver EN VIVO la última jornada en simultáneo por TV y online

En síntesis

  • Manchester City enfrentará al Galatasaray este miércoles en la ronda decisiva de la Champions League.
  • El equipo de Pep Guardiola ocupa actualmente la posición 11 de la tabla general con 13 puntos.
  • Una derrota podría desplazar al club inglés hasta el sitio 16, obligándolo a jugar los Playoffs.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Una por una, las figuras que se pierden la última fecha de la Champions League
Champions League

Una por una, las figuras que se pierden la última fecha de la Champions League

¿Transmite TV abierta? Dónde ver en simultáneo toda la última jornada de Champions League
Champions League

¿Transmite TV abierta? Dónde ver en simultáneo toda la última jornada de Champions League

Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar
Champions League

Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar

El fichaje que Ramírez quiso imponerle a Jardine y rompió la relación
América

El fichaje que Ramírez quiso imponerle a Jardine y rompió la relación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo