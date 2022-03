El doloroso descalabro que vivió el París Saint Germain desató los comentarios en contra del astro argentino Lionel Messi así como de Neymar, a quienes la afición no los quisiera volver a ver portando los colores del equipo parisino, pues aseguran que ya no son ni la sombra de lo que mostraron antes en el campo de juego, por lo que decidieron hacer una efusiva petición a la directiva del cuadro francés.

De acuerdo a lo mostrado por la cadena RMC Sport, los fanáticos se pronunciaron ante sus micrófonos y demostraron su descontento ante el escaso accionar de los futbolistas sudamericanos, quienes a pesar de tener un bagaje destacado no ha sido suficiente para que sacaran adelante a la escuadra de París, pues estos sucumbieron de manera desastrosa ante uno de sus grandes rivales, el Real Madrid.

Entre las consignas que los fans externaron están: "Ese no es Messi, es un jubilado que llegó a París", "Jugó caminando toda la llave, falló un penal clave y nunca apareció", "Si se quiere regresar a Barcelona, que lo haga y también con Neymar, vaya decepción", apuntaron los seguidores de la Champions League, de donde Messi y compañía se han despedido después de los fulminantes goles del galo, Karim Benzema.

Y es que el enojo de los franceses podría estar justificado después de que la plantilla del PSG es la segunda más cara del mundo sólo por debajo del Manchester City, inversión que no ha rendido los frutos esperados, pues de acuerdo a los propios fanáticos, en particular Messi se ha convertido en un futbolista jubilado que tan solo se pasea por la canchan y por ello junto a Neymar, les pidieron que mejor se regresen al Barcelona.

Messi a diferencia de Cristiano Ronaldo, con quien se le compara todo el tiempo, no ha mostrado un nivel físico óptimo, y eso lo ha metido en múltiples lesiones en años recientes, así como pocos minutos en el campo de juego que sean efectivos, pues no es la primera vez que le dicen que no corre, ya que antes de salir del Barca era uno de los argumentos de sus detractores para que por fin dejara a los blaugranas.