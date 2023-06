Si bien en los 120 minutos que duró el partido el resultado fue uno e inigualable, todavía hay un rezago de la obtención de Tigres UANL del Clausura 2023 al imponerse 3-2 contra Chivas de Guadalajara desde el Estadio Akron. En este caso, existiría una posible alineación indebida por parte del cuadro campeón, lo que desembocó una fervorosa reacción en las redes sociales de ambos simpatizantes.

Producto de ello, la afición del “Rebaño Sagrado” se encargó de desarrollar una petición de forma online para reunir firmas y así anular la obtención del trofeo por parte de los “Felinos”. Mas de 6000 personas fueron las que participaron para dejar su sello intentando buscar un número superlativo para que tenga “peso” e intentar generar dudas en las autoridades.

Estamos hablando de un hecho curioso que se acerca a lo bizarro, por lo que vamos a contarte cómo puedes dejar tu firma con el fin de que Chivas pueda anular el título a Tigres UANL y así ser el campeón del Clausura 2023 por la Liga MX.

¿Cómo participar de la firma de petición de Chivas para quitarle el título a Tigres UANL?

Para participar de la firma de petición de Chivas y así anularle el título a Tigres UANL debes ingresar al sitio change.org. Sin embargo, el mismo ya caducó al no obtener la cantidad necesaria para que el mismo siga en forma. De todos modos, lo siguiente a nombrar es el hecho que a pesar de no juntar el número de firmas concretas, todo será revocado ante el argumento del reglamento de la Liga MX.

¿Cuál es la alineación indebida que Chivas acusa de Tigres?

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi presentaron cinco jugadores extranjeros en la alineación inicial, tales son los casos de Nahuel Guzmán, Rafael Carioca, Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Luis Enrique Quiñones. Luego en el segundo tiempo ingresaron Fernando Gorriarán, Nicolás López, Nicolás Ibáñez y Samir, solo que el último nombrado entró por Carioca, brasileños ambos, por lo que eran ocho integrantes no formados en México (NFM) dentro de la cancha.

Cuando a los 117 minutos fue expulsado Sebastián Córdova, solamente dos jugadores mexicanos se hallaban en el campo de juego cuando originalmente tienen que ser tres, todo ello explicitado por el Artículo 48 del reglamento de competición de la Liga MX. Sin embargo, el mismo escrito se expresa respecto al momento en que un elemento es expulsado.

“Si previo a la finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida. Siempre y cuando no se excedan de los máximo OCHO Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego, a menos de que se estipule lo contrario en los siguientes párrafos del presente articulo”, reafirmando que Tigres UANL no cometió la alineación indebida.