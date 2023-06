Tigres de la UANL se consagró campeón del Clausura 2023 luego de una emocionante final contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto generó un debate en torno al enfrentamiento.

En un partido lleno de acción y volteretas, Tigres logró remontar el marcador y llevarse la victoria por 3-2 en el Estadio Akron.

Polémica en torno a las decisiones arbitrales y la alineación indebida en la final

A pesar del triunfo, han surgido diversas controversias que involucran al árbitro César Arturo Ramos Palazuelos y la supuesta alineación indebida de los equipos. Durante el primer tiempo, los aficionados de las Chivas señalan que perdonó la expulsión a un jugador de Tigres.

Esto último se dio después de una polémica acción en la que lanzó un balonazo a la banca de Guadalajara. La decisión fue endeble por parte de los seguidores rojiblancos, quienes argumentan que influyó en el rumbo del partido.

Los reclamos sobre el artículo 48 de la Liga MX

Además de las quejas relacionadas con las decisiones arbitrales, ha surgido un nuevo tema de controversia en torno a la alineación de los equipos en la Final del Clausura 2023.

Según el artículo 48 de la Liga MX, los equipos no pueden alinear más de 8 futbolistas NFM (No Formados en México). Sin embargo, existe una cláusula que establece que si un jugador Formado en México es expulsado antes de la finalización del partido, no se considerará alineación indebida. Esto siempre y cuando no se exceda el número de jugadores No Formados en México.

Se generó una gran incertidumbre sobre si los Tigres de la UANL cumplieron con esta regla durante el partido. Los aficionados y algunos expertos señalan que la alineación del equipo felino podría haber infringido el artículo 48 de la Liga MX, lo que podría llevar el caso ante la FIFA para su análisis y posible anulación del encuentro.

¿Podría llegar el caso ante la FIFA?

Estas irregularidades han llevado a plantear la posibilidad de que el caso sea presentado ante la FIFA para su investigación. Edgardo Codesal, ex presidente de árbitros, ha mencionado que un club puede presentar una solicitud de investigación y pruebas ante el organismo internacional.

Sin embargo, es importante destacar que la protesta tendría que ser realizada por parte de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol), lo que podría complicar el proceso.