La espera terminó, y Chicharito Hernández volvió a jugar al futbol. Pero, además, se trató de una jornada especial, ya que coincidió con su retorno oficial a las Chivas, el club de sus amores. Es por eso que ya en conferencia de prensa, el delantero no pudo ocultar la emoción.

Allá por enero, cuando se oficializó la llegada de Javier, la afición rojiblanca estalló de alegría, y se llenó de ilusión. Por tratarse de una leyenda del fútbol mexicano, la reacción no podía ser para menos. No obstante, lo cierto es que el goleador tuvo que esperar hasta este sábado para pisar el terreno de juego.

Ya habiendo dejado atrás su recuperación, Chicharito Hernández tuvo algunos minutos en el juego entre sus Chivas y Pumas UNAM. Por supuesto, el atacante fue recibido con un cariño inmenso por parte de la afición y, ya terminado el encuentro, el emblema aprovechó para agradecer, aunque no pudo ocultar su emoción.

Las palabras de Chicharito Hernández luego de su regreso

“Desde que me preguntaron si quería hablar, estoy tratando de encontrar las palabras”, dijo en un comienzo. Y luego de suspirar profundamente, continuó: “Estoy feliz, es un momento muy gratificante porque tuve momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores”.

“No hay mejor manera de volver en casa, en esta institución y ganándole a uno de los clubes más importantes del país”, siguió Javier. Pues claro está que su regreso oficial a vestir la camiseta de Chivas ha sido perfecto, desde inicio a fin.

El mensaje de Chicharito a la afición de Chivas

Por su parte, el delantero no se olvido de los aficionados rojiblancos: “Desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, no ha… la palabra gracias para toda la gente por el amor queda corta. Lo único que me sale decir es que estoy totalmente comprometido”.

Y ya para concluir el tema, Chicharito Hernández dejó una frase que emocionó a todos el mundo Chivas. “Estoy conmovido y muy feliz. Pues más allá de que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, yo hoy me volví a sentir futbolista, y eso créeme que no tiene palabras”.