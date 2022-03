Sin dudas Chivas vive semanas importante debido a que en último fin de semana no sufrió tras igualar sin goles ante América en el Clásico Nacional. Sin embargo, el próximo domingo visita a Atlas, último campeón de la Liga MX, en una nueva edición del Clásico Tapatío, por lo que los Rojiblancos están obligados a ganar ante el acérrimo rival del estado.

Debido a esto, Michel Leaño sabe que tiene la soga al cuello y en el Rebaño miran con reojo ya que necesita para que no cesen. A su vez, mientras esto sucede, Amaury Vergara habló de las barras y dijo que no las quiere sacar y ni sancionar, aunque los ultras tendrían un plan B para poder estar en el Estadio Jalisco. Por último, Diego Cocca habló del clásico y mencionó al hombre a marcar en el conjunto de Guadalajara.

La barra de Chivas tiene un plan para estar ante Atlas

Luego de lo sucedido entre Querétaro y Atlas, la Liga MX decidió que ninguna barra puede estar en los estadios del futbol mexicano, mientras que los fanáticos no podrán asistir a los encuentros que se jueguen como visitante. A pesar de esto, W Deportes informó que la barra oficial de Chivas se alista para viajar a Jalisco y planea realizar el viaje por separado, llegar y entrar sin ser identificados como fanáticos Rojiblancos, y luego, en el inmueble, alentar al conjunto de Michel Leaño.

Amaury Vergara le respondió a la barra de Chivas

Tras la decisión de la Liga MX, La Insurgente, la barra más importante de Chivas, lanzó un comunicado en el que decía que iba a estar presente en la popular del Estadio Akron, en lo que fue un claro mensaje para el dueño de los Rojiblancos. Tras estos dichos, Amaury Vergara se corrió de la decisión que tomó el máximo ente del futbol nacional al decir: “Yo no he dicho que no a las barras en lo absoluto. Hicimos un mensaje, pero que quede claro que yo no he dicho no a las barras, ni las he expulsado ni las he castigado en lo absoluto”.

Diego Cocca señaló al jugador a marcar en Chivas

A horas del Clásico Tapatío, Diego Cocca habló con la prensa y mostró preocupación en el jugador estrella de Chivas: Alexis Vega. “Es un jugador de Selección, es un jugador determinante, que tiene gol y lógicamente que Chivas tiene mucha expectativa en él porque puede definir un partido. Mucho respeto por el rival, haremos lo que debamos para que no nos lastime", comentó el timonel argentino.