Finalmente, Chivas volvió a fallar en un clásico luego de haber empatado 1-1 ante Atlas en un partido muy parejo y complicado. A pesar de esto, Michel Leaño y sus jugadores pueden respirar porque ante los Zorros y América lograron llevarse al menos dos puntos, y no una derrota ante sus acérrimos rivales.

Por otro lado, a pesar de que hay fecha FIFA, el Rebaño Sagrado no descansa debido a que inicia una pequeña gira en los Estados Unidos ante Pumas y León. A su vez, los ojos estarán clavados en lo que puede suceder con los elementos Rojiblancos en el Tri, mientras que algunos tendrán un oído en California debido a que Matías Almeyda se iría de San Jose Earthquakes.

Matías Almeyda con un pie fuera de la MLS

En el día de hoy, Matías Almeyda deslizó la idea que mañana podría rescindir su contrato con San Jose Eathquakes, por lo que los fanáticos de Chivas se ilusionan con su llegada. “Mi contrato podría terminar mañana porque después de que le dije que no a la selección de Chile tuve posibilidad de hablar con el dueño, y él en sus palabras me dijo que el día que yo considere que ese el momento para irme él no tendría ningún problema”, comentó el extécnico a Fox Sports. A su vez, no quiso hablar del momento de Leaño bajo la dirección técnica de los Rojiblancos.

Alexis Vega y Roberto Alvarado con chances en el Tri

El próximo jueves, la Selección Nacional de México recibe a Estados Unidos en el Estadio Azteca con el objetivo sellar su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Para esta convocatoria, Roberto Alvarado fue llamado de último momento, mientras que Alexis Vega compite con Tecatito Corona por un lugar en la alineación titular del Tri.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas mantendrá una gira en Estados Unidos cuando se esté disputando la próxima fecha FIFA. Mañana será el primero de los dos amistosos que tendrá cuando enfrente a Pumas en el Chuckchansi Park en Fresno, California, a las 21:05. Por otro lado, el partido será transmitido por TUDN.