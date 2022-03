Pasan los días y el Clásico Tapatío se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que Chivas comienza a ultimar detalles de cara uno de los partidos más importantes. Es más, para Michel Leaño es un encuentro clave debido a que de caer ante el acérrimo rival de la región podría ser cesado tras comenzar a caer en la zona de repechaje.

Por otro lado, mientras esto sucede, Fernando Beltrán le dio un fuerte apoyo al estratega del Rebaño luego de que se haya ido abucheado en el Clásico Nacional. A su vez, Jesús Ángulo le lanzó un tiro a Atlas y la Irreverente volvió a lanzarle un duro comunicado a la directiva del Rebaño.

La barra de Chivas vuelve a atacar a la directiva

Luego de lo sucedido en el Estadio la Corregidora, la Liga MX decidió saca a todas las barras de los estadios, por lo que La Irreverente estalló en sus redes sociales contra la directiva. “Ha sido una semana en donde también nos hemos dado cuenta la importancia que la directiva nos da como aficionados, es decir, ninguna, con un equipo que no gana, de media tabla, sigan echando a esos pocos que aún respaldan al equipo. Pareciera que en Chivas es LEY echar a todo aquel que demuestre que quiere y siente los colores de la institución, llámese técnicos, jugadores, afición. En un torneo en el que no salen del fondo de la tabla, llenen el estadio con puras fundaciones para que vean que hasta ellos dejan de ir a verlos. Chivas hace mucho que ya no da espectáculo, la gente no va por los jugadores, tampoco por técnicos, pues no tenemos a un Muñeco Gallardo, mucho menos por directivos. A Chivas hace mucho tiempo la gente va a verlo por una sola razón, PORQUE LE QUIERE. Sigan castigando a su gente, mientras otros solapan a la suya", reza parte del comunicado en sus redes sociales.

Y agrega: "Aprovechamos para hacer de su conocimiento que no asistiremos a este Clásico Tapatío como grupo organizado. Aquellos que tengamos la posibilidad de conseguir boletos de otras zonas lo haremos de manera individual, no nos dejemos provocar por los disque 'barristas' del equipo contrario, no valen la pena, porque ya todo México lo sabe, tiran la piedra y esconden la mano, se las dan de muy bravitos pero los únicos bravos de verdad siguen hospitalizados o recuperándose, recuerden que todos los demás tan solo corrieron y los dejaron tirados".

Fernando Beltrán apoyó a Michel Leaño

En el medio de las especulaciones sobre el futuro de Michel Leaño en el banquillo de Chivas, Fernando Beltrán defendió a su técnico. “La realidad es que es un poco complicado como jugadores escuchar eso sobre Marcelo, es duro porque él nos da todas las armas para pegarle al rival donde más podemos hacerle daño”, expresó el futbolista en Marca Claro.