"No, no, no me saludes tú. No me saludes. Es más no te me vuelvas acercar nunca más cabrón", soltó con contundencia y enfado Amaury Vergara. ¿A quién fueron dirigidas estas palabras? A José Luis Higuera, exdirectivo del Deportivo Guadalajara, durante la Ceremonia de Investidura al Salón de la Fama 2022. Este momento fue grabado, por lo que explotó en redes sociales y se generó una nueva polémica en el mundo Chivas.

El actual presidente del Club Atlético Morelia tuvo una polémica salida del Rebaño Sagrado, ya que traicionó a Jorge Vergara y actuó a sus espaldas en distintos negociados. Luego de que el exdueño del conjunto rojiblanco se divorcie de Angélica Fuentes, José Luis trabajaba para ambos bandos y mantenía una relación cercana con la empresaria. Esto, seguramente, haya quedado grabado en la cabeza de Amaury.

La respuesta de José Luis Higuera a Amaury Vergara

David Faitelson, a través de sus redes sociales, destapó la respuesta del polémico directivo. "Hablé con José Luis Higuera. No quiere hacer ningún comentario. Me dice que el tema se resolverá en el sitio donde tiene que resolverse. Me dice que guarda un gran cariño y respeto por Jorge Vergara y que, evidentemente, con Amaury es diferente…", soltó el periodista en su cuenta de Twitter.

Más adelante, el comentarista de ESPN agregó: "José Luis Higuera defraudó al Grupo Omnilife y hoy, con documentos apócrifos, pretende exigir un dinero por el crédito que se negoció cuando la señora Angélica Fuentes dejó vacías las arcas de la compañía y del club. Ayer, en Pachuca, fue directamente a provocar a Amaury Vergara".

"En Chivas creen que José Luis Higuera quiere un porcentaje del crédito de 2 mil millones de pesos (serían 2850) que Omnilife consiguió cuando la señora Fuentes dejó vacías las cuentas del club. Higuera dijo tener un acuerdo con Jorge Vergara. Ahora ha acudido con abogado", sentenció David Faitelson. Lamentablemente para el Deportivo Guadalajara, deberán seguir sufiendo las acciones de Higuera.