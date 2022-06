Las Chivas de Guadalajara ya saben que deben mejorar lo hecho en el último certamen, donde reaccionaron recién sobre el final del Clausura 2022. Ricardo Cadena le cambió la cara al equipo y lo metió en Liguilla con un gran cierre de certamen, pero luego, el Rebaño no pudo avanzar en los Cuartos de Final, donde se topó ante su clásico rival, Atlas, bicampeón de la Liga MX.

Mientras los primeros refuerzos están confirmados, Chivas permanece alerta en otras negociaciones. En Bolavip, te contamos cuáles son las principales novedades del Rebaño en este lunes 6 de junio de 2022.

César Huerta carga contra Chivas

Entre la remodelación de plantilla de Chivas se encuentra la baja de César Huerta, atacante que no logró consolidarse en el primer equipo. Tras salir cedido, el futbolista se mostró poco conforme con lo que fue su situación en el primer equipo: “Es complicado jugar 10 o 15 minutos, ya lo último cuando vas perdiendo; no entrar cuatro partidos y entrar después y querer que tú resuelvas. Entonces es como ese sentimiento de que me hizo falta más continuidad más minutos, y un jugador con confianza tú sabes que puede dar mucho más”, sostuvo el ahora jugador de los Pumas de la UNAM.

Beltrán y Vega, titulares en el empate de México

En un nuevo amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022, el Tri igualó sin goles ante Ecuador. Fernando Beltrán y Alexis Vega, futbolistas de Chivas, fueron de la partidad pero no lograron pesar demasiado en el encuentro. El mediocampista mostró su energía de siempre para intentar cambiar de ritmo en zona de gestación, pero en íneas generales fue bien controlado por la defensa de Ecuador. Por su parte, Alexis Vega generó poco peligro en los metros finales.