Uno de los fichajes que más ha resonado hasta el momento en el mercado de verano es el deCésar Huerta en los Pumas de la UNAM, quienes días atrás lo anunciaron oficialmente. El Chino ha sido considerado como "moneda de cambio" de Chivas en la negociación por la transferencia de Alan Mozo.

El delantero mexicano habló públicamente en carácter de refuerzo Universitario, y dejó ver su decepción por la última etapa vivida en el Rebaño Sagrado, donde consideró que no se le dio el tiempo de juego que merecía, y luego se le reclamó que resolviera las cosas dentro del campo. Además, consideró que esta poca participación lo alejó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Es complicado jugar 10 o 15 minutos, ya lo último cuando vas perdiendo; no entrar cuatro partidos y entrar después y querer que tú resuelvas. Entonces es como ese sentimiento de que me hizo falta más continuidad más minutos, y un jugador con confianza tú sabes que puede dar mucho más”, disparó en diálogo con ESPN.

“Me costó la competencia interna entonces yo creo que por ahí perdí los Juegos Olímpicos, mi competencia en selección con los mismos con los que yo competía en Chivas; entonces más que impotencia es ese sentimiento de qué pude dar más. Tuve las oportunidades muchas veces en posiciones que yo desconocía; por ahí llegué a jugar de lateral derecho y entonces eso fue un paso complicado”, continuó.

Ilusión por un título en Pumas y elogios a Lillini

Por su parte, Huerta se mostró mentalizado en dar su mejor versión y lograr un título con la playera de Universidad. “Estoy pensando 100% en Pumas. Quiero sacar todo mi fútbol, exprimirme al máximo aquí y ¿por qué no?, poder ganar un título con Pumas, pues considero que después de jugar dos recientes finales, la afición debe seguir creyendo que este equipo está para grandes cosas”, declaró.

+ PUMAS TIENE A SU TERCER REFUERZO

Y no escatimó en elogios para Andrés Lillini: "no nos pide cosas raras ni cosas extrañas. La verdad estoy muy ilusionado con este equipo que es muy vertical, defiende bien y por ahí puede que me adapte muy rápido”.