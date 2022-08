Chivas vs. Atlas: Alan Mozo espera reacción en el clásico tapatío y se acerca a su mejor versión

Ser uno de los dos equipos que no han ganado en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y tener la peor ofensiva del campeonato son dos indicativos contundentes e innegables de la crisis que están atravesando las Chivas del Guadalajara y que han generado críticas para el director técnico Ricardo Cadena, los jugadores, el director deportivo Ricardo Peláez y hasta el dueño del equipo Amaury Vergara.

El lateral derecho Alan Mozo, quien llegó como refuerzo para las Chivas del Guadalajara en este torneo Apertura 2022, reconoció que el Rebaño ha dejado mucho qué desear como equipo y que él en lo individual tampoco ha cumplido con las expectativas que generó tras su llegada procedente de Pumas.

"Yo creo que perdemos todos y ganamos todos. Nadie se salva cuando el equipo anda así, creo que pueden haber destellos, pero siempre el equipo es el que siempre va a mantener a flote los partidos, los resultados. Yo también he quedado a deber, la verdad, el equipo va penúltimo. Yo creo que nadie se salva, nadie puede decir que va en una bolsa aparte porque todos estamos metidos y somos responsables de esta situación y por ende tenemos que accionar a eso, demostrando, trabajando y ninguno de los compañeros trabaja para perder", dijo Alan Mozo.

En conferencia de prensa, Alan Mozo reconoció que la situación de Chivas del Guadalajara "nos duele muchísimo, nos sentimos avergonzados y queremos salir de esta etapa" y confió en que podrán corregir el rumbo a partir de la octava jornada del torneo Apertura 2022 con el clásico tapatío contra el Atlas: "Este rival sería perfecto para salir con el pie derecho",

Alan Mozo y los reclamos de la afición de Chivas

En su primer torneo con las Chivas del Guadalajara, Alan Mozo ha jugado los siete partidos, los últimos cuatro como titular. "Cada día me acerco a mi mejor versión, para eso trabajo y para eso vine. Estoy seguro de que me queda mucho por dar en este equipo y lo voy a demostrar dentro de la cancha, porque ahí es en donde se habla". Respecto a los reclamos al equipo por parte de los seguidores, el lateral comenzó que "la afición está en todo su derecho, como cualquier persona, de poder expresarse como quieran. Yo creo que si van al estadio, y si están ahí, es para apoyarnos. Nosotros no hemos estado a la altura de los resultados, estamos tristes y da vergüenza".