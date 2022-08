El lateral derecho llegó desde Pumas para disputar el Apertura 2022, pero no ha tenido el comienzo esperado.

Las Chivas de Guadalajara atraviesan un delicado momento tras su mal inicio en el Apertura 2022. En siete fechas disputadas, el equipo dirigido por Ricardo Cadena sumó cinco empates y dos derrotas, por lo que junto a Querétaro, es uno de los dos equipos que aún no ganó en lo que va de certamen.

Por tal motivo, el próximo partido, ante Atlas, será importante no sólo por tratarse del Clásico Tapatío. En la previa a dicho encuentro, Alan Mozo habló sobre cómo vive la situación del equipo: "Perdemos y ganamos todos. Nadie se salva cuando el equipo está así. Yo también he quedado a deber, el equipo va penúltimo, nadie puede decir que está en una bolsa aparte", señaló.

Mozo es autocrítico y avisa: "Debemos reaccionar a eso. Ninguno de mis compañeros trabaja para perder. Nos duele muchísimo, nos sentimos avergonzados y queremos salir de esta etapa". Asimismo, se refirió a lo que significa el duelo ante Atlas: "La verdad es que los clásicos son partidos que se deben ganar, no importa las formas. Hay rivales con los que no se puede perder y Atlas es uno de ellos".

El exfutbolista de Pumas tiene experiencia en clásicos, pero este será el primero con la camiseta de Chivas: "Me ha tocado jugar muchos clásicos y esos partidos creo que me tocó más ganarlos que perderlos. Esos son los que el jugador quiere jugar. Todos queremos ganar. Me comentaron de la rivalidad, la historia y debemos demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas".

Molesto con la situación

Mozo dejó en claro su malestar por el puesto que ocupa el equipo en la tabla: "Chivas nunca debe estar en un puesto como los últimos lugares, muchas veces de estas situaciones la gente sale fortalecida, en las buenas están todos y en las malas están los que merecen estar en las buenas, este equipo está paras grandes cosas", aseguró el lateral derecho.