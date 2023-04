Chivas Guadalajara se encuentra de la mejor manera debido a que está sexto y a pocos puntos de la clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2023. Por otra parte, previo a que se juegue el choque frente a Necaxa, Alexis Peña, exjugador del Rebaño, confrontó a la directiva Rojiblanca por la forma en la que se fue del club.

Desde la llegada de Veljko Paunovic, el conjunto del Guadalajara llevó adelante una fuerte sangría en su plantilla en la que siempre se justificó por temas futbolísticos. Uno de los más destacados fue Santiago Ormeño, quien para el entrenador el atacante iba a tenerlo como su quinta opción de recambio en el plantel.

Por otra parte, previo al choque ante Necaxa, Alexis Peña, exjugador de Chivas, lanzó munición pesada al marcar cómo fue su salida del Rebaño Sagrado. “No pueden decirme anda, porque no hice nada. No tienen nada que reprocharme. Yo estoy tranquilo y en paz. Esta paz y esta tranquilidad no me la quita nadie”, expresó a ESPN.

Y agregó: "(¿Tu salida fue injusta?) Obviamente, sí. No pude seguir, ya saben los detalles y cómo lo manejó la gente allá. No me gusta meterme mucho y hay cosas en las que no estamos de acuerdo”. A su vez, dejó claro que no hay vuelta atras para volver a formar parte del conjunto Rojiblanco.

“Dios pone a todos en su lugar y no se equivoca. Regresar no se puede, pero me quedó la espinita de que si hubiera recibido una oportunidad, lo estuviera haciendo como lo estoy haciendo hoy en mi club. Fueron injustos. No se me puede reprochar nada; no soy rencoroso ni le deseo el mal a nadie”, cerró Alexis Peña.