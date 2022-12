Aunque Chivas no ha tenido buenas campañas en los últimos años, la presencia del joven Jesús Orozco Chiquete, de apenas 20 años, ha entusiasmado a la afición respecto al potencial que puede demostrar si se le rodea de un buen equipo. En diálogo con Mediotiempo, el zaguero contó cuáles son sus objetivos.

Orozco Chiquete tiene claro el recorrido que quiere hacer en su carrera profesional: ser campeón con Chivas, convertirse en ídolo y luego emigrar: “Sabemos la responsabilidad. Creo que tanto Gilberto Sepúlveda, mi compañero (Luis) Olivas y yo, sabemos que realmente nos queremos convertir ídolos de aquí. Como siempre lo he dicho: mi sueño es salir campeón aquí en Chivas, es lo que más sueño, ya me tocó salir campeón en la Sub 17, en la Sub 20, y se siente increíble, ahora me imagino poder salir campeón en Primera División", explicó.

El defensor de 20 años afirma que no le interesa jugar en otro equipo de la Liga MX: “Yo después de Chivas, si es por otro equipo de aquí, prefiero quedarme en Chivas, porque es una institución muy grande, no hay otra institución como ella". Asimismo, mira a futuro: "El siguiente paso sería Europa, que es uno de mis sueños. Yo creo que en uno o dos años. Dos años máximo. Me gustaría primero llegar a una liga holandesa, una liga formadora, y ya después dar el siguiente paso". ¿Seguirá los pasos de Edson Álvarez y Jorge Sánchez?

Aunque mantiene intactas sus ilusiones, Jesús Orozco sabe que lo importante es el día a día: "Tengo que ir trabajando paso a paso. Sé que cada partido me juego la titularidad y lo tengo que demostrar. Voy paso a paso, obviamente yo me quiero ir de aquí como campeón, yo quiero ser ídolo de la afición, que me conozcan, ser un ejemplo también para los niños, y más que nada muy buena persona", reflexionó el jugador del Rebaño.

El conocimiento con sus compañeros

Por otro lado, Orozco Chiquete también destacó el hecho de entenderse con sus compañeros en la defensa: “Nos conocemos bien. Sabemos todas las fortalezas de cada uno. Luis sale, yo lo cubro, a veces con una mirada sé que Olivas me la va a dar, ya estoy viendo qué voy a hacer. Nos conocemos muy bien, nos llevamos bien, somos muy buenos compañeros. Cuando nos tenemos que exigir nos exigimos, nos puteamos, y cuando tenemos que apretar, apretamos, parejo”, insistió el defensor.