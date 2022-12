Chivas Guadalajara se encuentra en plena preparación de cara al Clausura 2023, por lo que decidió llevar adelante dos amistosos en España. Por otro lado, mientras se preparan para los encuentros ante Atlético Bilbao y Getafe, Veljko Paunović comienza a encandilarse por un canterano que le gana el lugar a Santiago Ormeño y Ángel Zadívar.

Llegada de Fernando Hierro significó dar un fuerte volantazo para un Amaury Vergara que encontró presionado al ver que Ricardo Peláez no podía salir de los constantes fracasos. Con la llegada del español llegó una filosofía de trabajo que está lejos a la mexicana, y con él arribó el serbio-español a la dirección técnica.

Debido a esto, Veljko Paunović no solo le comenzó a dar intensidad a todo Chivas, sino que también comienza a buscar en el fondo del tarro a los mejores jugadores del Rebaño. Allí aparece el canterano Luis Puente, quien comienza ganarse un lugar en el once titular, según lo informado por León Iturbide.

En otras palabras, queda claro que Santiago Ormeño y Ángel Zaldívar no solo no convencieron a Ricardo Cadena, sino que tampoco lo terminan de hacer con el serbio-español. Es por esto que no es casualidad que vaya a apostar por un talentoso jugador de las fuerzas básicas, cuando a su club se le complica contratar elementos mexicanos porque le suben el precio.

Según lo informado por Rebaño Pasión, Luis Puente cautiva por su calidad, técnica individual y hambre de gol, factor que faltó en el Apertura 2022 a Chivas. De esta manera, el futbolista de 19 años se perfila para ser titular no solo en España, sino que también en el primer encuentro de la Liga MX.