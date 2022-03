El atacante rojiblanco sigue dándose a desear y por ello todavía no se ha decidido sobre renovar con los tapatíos o no.

Chivas: Alexis Vega sigue teniendo en incertidumbre al Rebaño por no confirmar su renovación

La situación Alexis Vega sigue siendo una incógnita en Verde Valle, pues además de tener una sequía de victorias teniendo a Marcelo Leaño además de la molestia constante y presiones de Amaury Vergara, las Chivas de Guadalajara siguen lidiando con la indecisión sobre su atacante estrella, quien no se ha decidido sobre si piensa renovar o no, pues al parecer no está del todo convencido de seguir en el Rebaño Sagrado.

De acuerdo a Mediotiempo se dio a conocer que la directiva del equipo de Guadalajara estaría un poco desesperada pues han hecho de todo para convencer a Vega de continuar con ellos, pues incluso han conseguido cumplir algunas de sus peticiones como el aumento en su salario, así como las facilidades y compromiso para migrar a Europa si se presenta la oportunidad que tanto espera el atacante.

"El Gru sigue sin dar su brazo a torcer y en el Guadalajara les preocupa que ya en junio puede escuchar ofertas y hasta firmar con otro equipo, lo que no quieren que pase. Por eso la misión es clara y será hacer todo lo posible y hasta un poco más para que Vega firme. Las charlas ahí están, y aunque van frías hay voluntad de ambas partes para lograr un acuerdo", apuntó dicho medio sobre la situación actual de Vega.

Y es que, desde el pasado diciembre, el equipo originario de Guadalajara, Jalisco ha buscado cerrar desde diversos frentes la negociación con Vega, pero esto no ha sido fructífero pues al ubicarse como el goleador hasta el momento del Clausura 2022 en donde acumula hasta el momento cuatro dianas, lo ha colocado cada vez más inalcanzable para las ambiciones de Ricardo Peláez, pues su acuerdo acaba a finales de este año.

Lo único que tendría tranquilo a la escuadra rojiblanca ante esta complicada situación, es que el propio Alexis ha externado en múltiples ocasiones que quiere continuar jugador con el Rebaño Sagrado, pues la considera su hogar, y no ha bajado los brazos en el actual torneo pues a pesar de la reciente expulsión se le ha visto más comprometido con el proyecto de Leaño y concentrado en sus labores.