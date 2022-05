Fueron largos meses de negociación y cuando parecía que no habría acuerdo, Alexis Vega firmó una renovación de contrato con las Chivas del Guadalajara, y justo a tiempo para tenerlo concentrado para el partido del repechaje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX contra los Pumas.

Alexis Vega llegó a las Chivas del Guadalajara para el torneo Clausura 2019 procedente del Toluca y su primer contrato fue por tres años. La extensión del contrato abarca hasta el año 2024 cuando el delantero tenga 26 años, pero esto no significa que haya renunciado a su objetivo de jugar en Europa.

En conferencia de prensa, al igual que su compañero Roberto el Piojo Alvarado, Alexis Vega comentó que “Chivas es el trampolín para Europa pero uno no piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club, todo lo que he vivido aquí me tiene encantado. Estoy muy feliz acá y si es en México, en Chivas me quiero quedar".

Ya asegurada su permanencia con las Chivas del Guadalajara por dos años más, Alexis Vega señaló que va por el título de liga que también se le negó con los Diablos Rojos del Toluca. “Yo quiero quedarme en chivas y quedar campeón, no me puedo ir sin ser campeón, esa es mi prioridad. Hubiera sido un error haber firmado y estar pensando en Europa, si firmé fue porque quería seguir estando acá, quería seguir representando estos colores, el sueño lo tengo intacto, lo tengo desde que empecé a jugar futbol, pero sé que haciendo buenos partidos, Chivas me va a catapultar".

El compromiso de Alexis Vega con la afición

Desde su llegada, Alexis Vega está cerca de sus primeros 100 partidos y cerca de los 20 goles con las Chivas del Guadalajara. Entre él y los aficionados hay una plena identificación, por eso "estoy totalmente agradecido con toda la afición y todos los chivahermanos, me han mostrado siempre su apoyo, mensajes bonitos para mí y para toda mi familia, es algo que siento muy bonito en mi corazón, tomé este reto con mucha responsabilidad y sabía que me quedaba a representar este club como se merece".