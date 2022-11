Chivas: Veljko Paunovic respondió si es posible o no darle lugar al Chicharito Hernández en su proyecto

El proyecto de las Chivas del Guadalajara para el torneo Clausura 2023 paulatinamente va tomando forma. Fernando Hierro asumió el cargo de director deportivo y el español a su vez se encargó de definir al nuevo director técnico y el elegido fue el serbio Veljko Paunovic.

La designación del Veljko Paunovic ha sido recibida con gran expectación en el entorno de las Chivas del Guadalajara, pero en el exterior la llegada del serbio ha sido tratada con escepticimos y sorna. Aun así, el fichaje del serbio es la gran campanada para el próximo torneo del futbol mexicano.

"Emocionado es la palabra adecuada. Estoy muy contento, muy entusiasmado", dijo Veljko Paunovic quien espera retomar rasgos del trabajo que caracterizó a las Chivas del Guadalajara con el director téncio argentino Matías Almeyda. "En cuanto a mentalidad, un equipo que nunca se rinde, un equipo que busca un gol más siempre, un equipo que también sabe sufrir, sabe aguantar la presión y un equipo que tenga creatividad, que tenga ideas. A mí me encanta que el jugador sea creativo dentro de una organización, dentro de un orden, una disciplina", dijo el entrenador serbio.

Uno de los deseos que tienen las Chivas del Guadalajara es volver a tener al delantero Javier el Chicharito Hernández, al respecto, Veljko Paunovic comentó que "no hay ninguna duda de que es un magnifico jugador que tiene un legado aquí, por lo que a mí concierne todas las puertas que están abiertas para cuando está listo para regresar, pero también por otro lado nosotros ahora tenemos que saber que no está".

Veljko Paunovic y el potencial de Alexis Vega

Respecto al plantel de las Chivas del Guadalajara que tendrá para el torneo Clausura 2023, el director técnico Veljko Paunovic habló del delantero Alexis Vega: "Por las conversaciones que he tenido con el club me han dicho que el chico está muy comprometido, desde luego que tiene mucho talento, desde luego que desde fuera él alo mejor no es consciente de su capacidad, de su importancia para este equipo".